Héroes sin capa: Bomberos salvan a perrito de morir en trágico incendio en Campeche

Un incendio derivado presuntamente por un cortocircuito arrasó con una casa habitación localizada en el barrio de San Francisco, generando una intensa movilización de rescate por parte del cuerpo de Bomberos, quienes tras su llegada se percataron de la presencia de un perro en el interior del predio, rompiendo ventanas para poder extraer al canino y ponerlo a salvo.

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De acuerdo con los primeros reportes, el cuarto se encontraba sin sus ocupantes al momento del incidente, por lo que nadie se percató de la posible falla que presuntamente originó el fuego, siendo los vecinos quienes se alertaron por los ladridos del canino y llamaron de manera inmediata a las autoridades.

El fuego habría sido provocado por un presunto cortocircuito. / Especial

Al llegar el cuerpo de Bomberos, las llamas ya se habían extendido en gran parte del recinto, obligando a los rescatistas a romper las ventanas para poder ingresar y sacar al perrito que comenzaba a sofocarse por el intenso humo.

Rápidamente, con ayuda de un veterinario que llegó al sitio del siniestro, el animal fue estabilizado e hidratado mientras los “tragahumo” se encargaban de extinguir el fuego dentro del lugar. Asimismo, vecinos alertaron a uno de los habitantes de la casa, quien llegó lo más pronto posible para hacerse cargo de su mascota.

Un veterinario estabilizó al animal tras inhalar humo. / Especial

A pesar de que todos los objetos dentro de la vivienda se perdieron por las llamas, el siniestro logró ser contenido de manera exitosa y sin vidas que lamentar, ya que no se reportaron personas lesionadas durante la movilización y el perrito quedó sano y salvo bajo el cuidado de uno de sus dueños.

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JGH