Katy Perry gratis en San Luis Potosí: la Fenapo 2026 suma a otra estrella internacional

La Feria Nacional Potosina volvió a sacudir las redes sociales y esta vez con un nombre que nadie anticipaba. Katy Perry confirmó este martes que se presentará de forma completamente gratuita en el Teatro del Pueblo de la Fenapo 2026, el próximo martes 25 de agosto, en lo que promete ser uno de los conciertos más concurridos del año en México.

La noticia la dio la propia artista a través de un video en su cuenta de Instagram, acompañado de un mensaje que ya se viralizó entre sus seguidores mexicanos: "FREE SHOW IN FENAPO. TE AMO KATYGATOS".

El anuncio que nadie vio venir

En el video, Katy Perry no ocultó su emoción por regresar a México y encontrarse con sus fans de manera gratuita. "Mexican KatyGatos, Vamos", escribió la artista, desatando de inmediato una avalancha de reacciones en redes sociales. El mensaje, mitad inglés mitad español, es exactamente el tipo de guiño que sus seguidores más fieles esperaban de ella.

La Fenapo —Feria Nacional Potosina— es la celebración más grande e importante del estado de San Luis Potosí y se realiza cada año entre agosto y septiembre. En los últimos años se ha vuelto viral precisamente por su capacidad de atraer artistas de talla internacional al Teatro del Pueblo sin que el público tenga que pagar un solo peso de entrada, una fórmula que la ha convertido en uno de los eventos más esperados del calendario festivo nacional.

Katy Perry y su historia con México

Esta no será la primera vez que Katy Perry pisa suelo mexicano. Su debut en el país ocurrió en 2011 con el California Dreams Tour, un concierto que marcó a toda una generación de fans. Su visita más reciente fue en abril de 2025, cuando trajo el The Lifetimes Tour a la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, confirmando que su vínculo con la audiencia mexicana sigue siendo tan fuerte como siempre.

El show del 25 de agosto en la Fenapo será su primera presentación gratuita en el país y, dado el historial del recinto, se espera que el Teatro del Pueblo registre una de sus noches más concurridas en años.