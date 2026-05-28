Disputa familiar por un celular con imágenes sensibles moviliza a la policía en Ciudad del Carmen

Un conflicto familiar derivado de la presunta retención de un teléfono celular y el contenido almacenado en él provocó una intensa movilización policiaca durante la noche en la calle San Antonio del fraccionamiento Villas de Santa Ana.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, elementos de la Policía acompañaron a una mujer adulta y a su hijo hasta dicho sector habitacional, luego de que la señora señalara a otra de sus hijas de haber sustraído diversos objetos de su domicilio, entre ellos un toldo, una bocina y materiales de trabajo.

Según trascendió, la joven habría acudido horas antes a la vivienda de su madre para llevarse dichos artículos presuntamente como medida de presión, con la intención de recuperar un teléfono celular que permanecía en poder de la abuela. Sin embargo, el dispositivo nunca fue entregado.

Al arribar al domicilio en Villas de Santa Ana, los agentes intentaron dialogar con la mujer señalada, quien recientemente llegó procedente de Cancún, Quintana Roo, donde actualmente reside y trabaja. La mujer acudió para respaldar a su hija de 15 años de edad.

Versiones señalan que la menor anteriormente vivía con su abuela, aunque decidió abandonar ese entorno debido al conflicto originado por el teléfono celular. Más allá del valor del aparato, lo que preocupaba a la familia era el contenido almacenado en el dispositivo, ya que presuntamente contenía imágenes sensibles de la adolescente con un adulto cercano al círculo familiar.

Presuntamente, la abuela, inconforme con la relación, decidió ocultar el teléfono y posteriormente presentar una denuncia contra el adulto involucrado, utilizando como evidencia el contenido hallado en el equipo.

La situación escaló rápidamente entre acusaciones, reclamos e insultos entre los integrantes de la familia, al grado de exponer señalamientos personales y conflictos internos que terminaron por evidenciar fracturas familiares de larga data.

Durante la intervención policiaca, la madre de la menor reconoció tener conocimiento de la relación entre su hija y el adulto involucrado, aun cuando las autoridades podrían actuar conforme a la ley debido a la edad de la adolescente.

Asimismo, la mujer aseguró que ya había interpuesto una denuncia ante la Vicefiscalía desde su llegada a la isla, solicitando protección y medidas para evitar la posible difusión de las imágenes sensibles, amparándose en lo establecido por la llamada Ley Olimpia.

En medio de la discusión, y notablemente molesta, la mujer lanzó varios objetos hacia la vía pública mientras acusaba a su madre de encubrir a un familiar relacionado con el caso.

Finalmente, ambas partes señalaron que será la Vicefiscalía la encargada de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades dentro de este delicado conflicto familiar, que tuvo como origen la disputa por un teléfono celular y la información contenida en él.

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JGH