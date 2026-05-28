Poncho de Nigris anuncia la fecha oficial para Ring Royale 2.

Poncho de Nigris ha revelado la fecha oficial para la segunda edición de Ring Royale, el evento de boxeo entre influencer que generó gran emoción entre los usuarios. Debido a su popularidad, el regiomontano confirmó el regreso de estos combates en el nuevo Ring Royale 2.

La revelación fue dada por un incidente por parte del regiomontano, y se informó que este segundo evento de boxeo tendrá lugar en el mes de marzo de 2027. Fue durante la fiesta de cumpleaños de Poncho que se dio a conocer la fecha exacta de este evento generando emoción entre los seguidores.

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¿Cuándo será el Ring Royale 2?

De acuerdo con lo señalado, Ring Royale 2 tendrá lugar durante el próximo 2 de marzo de 2027. La revelación se dio durante el festejo del regiomontano, momento en donde Alfredo Adame comenzó a filtrar información del evento ante los medios de comunicación, obligando a Poncho a intervenir.

Adame señalaba que el evento sería en septiembre de 2026, sin embargo, Poncho de Nigris corrigió la información y confirmó que Ring Royale 2 sería en marzo de 2027. Aunque se tiene la fecha; los organizadores no han revelado la cartelera completa del evento, pero se espera que en próximos días se dé a conocer a los participantes.

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