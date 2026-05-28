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Poncho de Nigris anuncia la fecha oficial para Ring Royale 2

El regiomontano ha confirmado la segunda edición del evento de boxeo entre influencers.

Por Redacción Por Esto!

28 de may de 2026

1 min

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Poncho de Nigris anuncia la fecha oficial para Ring Royale 2.
Poncho de Nigris anuncia la fecha oficial para Ring Royale 2. / Instagram: ponchodenigris

Poncho de Nigris ha revelado la fecha oficial para la segunda edición de Ring Royale, el evento de boxeo entre influencer que generó gran emoción entre los usuarios. Debido a su popularidad, el regiomontano confirmó el regreso de estos combates en el nuevo Ring Royale 2.

La revelación fue dada por un incidente por parte del regiomontano, y se informó que este segundo evento de boxeo tendrá lugar en el mes de marzo de 2027. Fue durante la fiesta de cumpleaños de Poncho que se dio a conocer la fecha exacta de este evento generando emoción entre los seguidores.

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¿Cuándo será el Ring Royale 2?

De acuerdo con lo señalado, Ring Royale 2 tendrá lugar durante el próximo 2 de marzo de 2027. La revelación se dio durante el festejo del regiomontano, momento en donde Alfredo Adame comenzó a filtrar información del evento ante los medios de comunicación, obligando a Poncho a intervenir.

Adame señalaba que el evento sería en septiembre de 2026, sin embargo, Poncho de Nigris corrigió la información y confirmó que Ring Royale 2 sería en marzo de 2027. Aunque se tiene la fecha; los organizadores no han revelado la cartelera completa del evento, pero se espera que en próximos días se dé a conocer a los participantes.

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