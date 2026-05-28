Yeri Mua reacciona en un “live” a la detención de su expareja, Naim Darrechi

La noticia de la detención de Naim Darrechi, llegó a oídos de su expareja, Yeri Mua, quien en ese preciso momento realizaba una transmisión en vivo con sus seguidores. La creadora de contenido sorprendió a los usuarios al reaccionar durante este instante al arresto del influencer español.

El arresto tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y generó un revuelo inmediato en las redes sociales. La detención ocurrió tras un altercado en un vuelo comercial procedente de Puerto Vallarta; y sorprendió a los usuarios que rápidamente le contaron a la veracruzana sobre la situación.

Noticia Destacada ¿Por qué arrestaron a Naim Darrechi en el AICM de la CDMX? El influencer terminó en Fiscalía

¿Cuál fue la reacción de Yeri Mua sobre la detención de Naim Darrechi?

La noticia del arrestó de Darrechi llegó a Yeri Mua en un “live” que realizaba junto a sus seguidores. Al percatarse de los miles de comentarios en el chat que le informaban sobre la detención de su expareja, la influencer reaccionó con total desconcierto y desapego a la noticia.

Entre risas, la veracruzana expresó de manera espontánea: "¿Arrestaron a mi ex? Estoy muy confundida", dejando claro que no estaba enterada de los movimientos del español. A medida que el directo avanzaba, algunos usuarios en redes comenzaron a especular de haber planeado o influido en la detención.

Yeri Mua reacciona después que la estan culpando por el arresto de Naim#LaMansionVip pic.twitter.com/3J9TzOJXPY — 𝐑𝐀𝐑𝐄 (@MiKAMAmamii) May 28, 2026

Con su característico estilo irónico, Yeri Mua sepultó las teorías de conspiración comentando: "¿Que le encontraron una pluma de marihuana y que fui yo? ¿Pero eso qué tiene que ver conmigo? Ni siquiera sé en dónde está ese güey... Estoy en Asia", la influencer comentó esto debido a la ubicación geográfica actual de ambos.

¿Por qué detuvieron al influencer Naim Darrechi?

El arresto ocurrió tras un altercado en un vuelo comercial procedente de Puerto Vallarta, donde una sobrecargo lo acusó de usar un dispositivo de vapeo (presuntamente con cannabis). Aunque la empresaria e influencer Sol León, que viajaba con él, transmitió en vivo asegurando que el artefacto le había sido "sembrado" y no era suyo.

Noticia Destacada ¿Yeri Mua será Lyn May en la próxima bioserie? Influencer responde a la petición de la actriz

Darrechi fue trasladado por las autoridades a la Fiscalía de la CDMX, quedando en libertad horas más tarde. Y la reacción de Yeri Mua dejó en claro que el influencer español forma parte del pasado y que actualmente se encuentra completamente enfocada en sus proyectos.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal