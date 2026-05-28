¿Por qué arrestaron a Naim Darrechi en el AICM de la CDMX? El influencer terminó en Fiscalía

La llegada de Naim Darrechi a la Ciudad de México terminó convertida en un escándalo viral. El influencer español fue interceptado por elementos de la SSC apenas aterrizó en el AICM, en medio de gritos, reclamos y una fuerte movilización policiaca que llamó la atención de pasajeros y usuarios en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, el creador de contenido arribó a la capital procedente de Puerto Vallarta acompañado por otros influencers, entre ellos la empresaria Sol León. Sin embargo, minutos después de bajar del avión, agentes de seguridad capitalina lo escoltaron hasta una patrulla y posteriormente fue trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

En un inicio comenzó a circular la versión de que el conflicto habría iniciado por el supuesto uso de un vapeador dentro del avión, situación prohibida en vuelos comerciales. No obstante, más tarde surgieron señalamientos sobre una presunta conducta discriminatoria contra integrantes de la tripulación aérea, aunque hasta ahora no existe una postura oficial detallada sobre el caso.

Ya encontraron a Naim, se armó en la judicial 😱 #LaMansionVip pic.twitter.com/Ui3LLrTnoV — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 28, 2026

La polémica aumentó cuando comenzaron a difundirse videos del momento exacto de la detención de Naim Darrechi. En las grabaciones también aparece Sol León, quien defendió al influencer y encaró tanto a las azafatas como a los policías por el procedimiento realizado en el aeropuerto.

Según relató la empresaria, el grupo no tuvo problemas durante los filtros de seguridad en Puerto Vallarta y el conflicto habría comenzado ya dentro del avión. León aseguró que una sobrecargo acusó rápidamente a Naim de fumar un dispositivo electrónico, aunque ella sostuvo que no existían pruebas claras de ello.

Tras el aterrizaje, la tensión creció todavía más cuando los acompañantes del influencer comenzaron a seguir la patrulla donde era trasladado. A las afueras de la fiscalía, Sol León lanzó fuertes críticas contra las autoridades, acusándolas de actuar de manera excesiva y de negar información sobre el paradero del creador de contenido.

Momento exacto en el que se llevan detenido a Naim Darrechi #lamansiónvip pic.twitter.com/K44X9DMrZt — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 28, 2026

Hasta ahora, las autoridades de la Ciudad de México no han informado oficialmente cuál es la situación jurídica de Naim Darrechi, ni si existen cargos formales en su contra. Mientras tanto, el caso continúa generando debate en redes sociales, donde usuarios discuten tanto la actuación policial como el comportamiento del influencer español.