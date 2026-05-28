Naim Darrechi ya fue liberado y revelaron la verdadera razón de su detención, ¿Fue venganza?

El día de ayer, miércoles 27 de mayo, se reportó en redes sociales la detención de influencer de origen español Naim Darrechi, quien fue detenido por las autoridades mexicanas al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto porque supuestamente hizo uso de un vape en el vuelo, algo que no está permitido.

Los señalamientos en contra del influencer, habrían sido hechas por dos de las azafatas del vuelo, quienes fueron las encargadas de dar su versión a las autoridades, aunque en redes sociales han circulado diferentes versiones sobre la detención de Naim Darrechi.

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Naim Darrechi ya quedó en libertad

El polémico influencer, ya quedó en libertad desde las 5:00 am de este jueves 28 de mayo, esto porque su equipo legal, el cual fue brindado por su amiga y creadora de contenido, Sol León. La información fue confirmada por Katy Cardona y Derek, quienes en sus redes sociales, han revelado que Naim Darrechi ya está descansando.

Además, Naim Darrechi se mostró muy agradecido por la ayuda que recibió en estos momentos tan complicados, especialmente a Sol León. Sin embargo, la influencer también ha revelado que más tarde van a hacer un video, donde van a contar su versión de los hechos con pruebas de que las azafatas lo inculparon.

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¿Todo fue una venganza en contra de Naim Darrechi?

En la cuenta de Instagram de ‘El Rey Tocino’, se ha revelado que desde que Naim Darrechi pasó un filtro de seguridad, la azafata ya tenía todo listo en su contra.

“La azafata estuvo pegada al teléfono mandando fotos y todo y dijo ya está todo, dos compañeras y yo vimos todo a nuestros sierras le dijimos que no era verdad la que le puso el vape fue la azafata, pero lo acuso antes de pasar filtro, y la de pelo Wero le dijo ya están los polis afuera… una Pax del avión comentó que ella se dio cuenta en el momento que tomó la foto de Naim y Katy en el avión, dijo por qué puerta iban a salir y que entre ellas mismas…”

Por ese motivo, algunos usuarios han asegurado que todo fue parte de un plan de Yeri Mua, quien es exnovia del influencer, aunque por el momento solo son rumores.

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