Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Choque entre combi y auto deja dos lesionadas en Villas del Sol, Playa del Carmen

Entretenimiento

Arturo Arredondo; ex integrante de Panda es hospitalizado de emergencia

El guitarrista y cantante mexicano fue operado de emergencia, obligándolo a cancelar sus próximas participaciones con Desierto Drive.

Por Redacción Por Esto!

3 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Arturo Arredondo; ex integrante de Panda es hospitalizado.
Arturo Arredondo; ex integrante de Panda es hospitalizado. / Instagram: arthurwhite

El guitarrista y vocalista Arturo Arredondo, conocido por su trayectoria en la banda Panda (PXNDX) y actualmente líder de Desierto Drive, fue hospitalizado de emergencia este fin de semana en Chile, tras sufrir una complicación médica grave durante su gira por Sudamérica.

El músico usó sus redes sociales para explicar la situación y dar a conocer el cuadro médico que sufrió. Arredondo también detalló que se vio obligado a cancelar sus próximas participaciones con su banda, la noticia sorprendió a sus seguidores que rápidamente mostraron su apoyo y preocupación.

31 Minutos hace tributo al Divo de Juárez en concierto del Zócalo.

Noticia Destacada

31 Minutos hace tributo al Divo de Juárez en concierto del Zócalo 

¿Por qué Arturo Arredondo fue hospitalizado de emergencia?

El músico tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a un cuadro de apendicitis perforada. Según explicó el propio Arredondo a través de un video en sus redes sociales, la condición evolucionó de forma crítica al llegar a Chile, lo que derivó en una urgencia médica para evitar una peritonitis.

"Fue una emergencia, pero gracias a la tecnología y a la rápida intervención médica, todo salió bien", comentó el artista. Debido a esta situación imprevista, la gira de Desierto Drive se vio afectada de inmediato; se confirmaron las cancelaciones de sus presentaciones programadas en Chile, Paraguay y Ecuador.

Arturo Arredondo explicando su situación por medio de redes sociales.
Arturo Arredondo explicando su situación por medio de redes sociales. / Instagram: arthurwhite

Afortunadamente, el reporte médico indica que Arturo se encuentra estable y en proceso de recuperación. Aunque la cirugía fue de alta prioridad, el músico se mostró optimista en sus mensajes, agradeciendo a sus seguidores por las muestras de cariño y asegurando que su prioridad ahora es sanar adecuadamente para retomar las fechas pendientes.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar