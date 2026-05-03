Arturo Arredondo; ex integrante de Panda es hospitalizado de emergencia

El guitarrista y vocalista Arturo Arredondo, conocido por su trayectoria en la banda Panda (PXNDX) y actualmente líder de Desierto Drive, fue hospitalizado de emergencia este fin de semana en Chile, tras sufrir una complicación médica grave durante su gira por Sudamérica.
El músico usó sus redes sociales para explicar la situación y dar a conocer el cuadro médico que sufrió. Arredondo también detalló que se vio obligado a cancelar sus próximas participaciones con su banda, la noticia sorprendió a sus seguidores que rápidamente mostraron su apoyo y preocupación.
Noticia Destacada
31 Minutos hace tributo al Divo de Juárez en concierto del Zócalo
¿Por qué Arturo Arredondo fue hospitalizado de emergencia?
El músico tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a un cuadro de apendicitis perforada. Según explicó el propio Arredondo a través de un video en sus redes sociales, la condición evolucionó de forma crítica al llegar a Chile, lo que derivó en una urgencia médica para evitar una peritonitis.
"Fue una emergencia, pero gracias a la tecnología y a la rápida intervención médica, todo salió bien", comentó el artista. Debido a esta situación imprevista, la gira de Desierto Drive se vio afectada de inmediato; se confirmaron las cancelaciones de sus presentaciones programadas en Chile, Paraguay y Ecuador.
Afortunadamente, el reporte médico indica que Arturo se encuentra estable y en proceso de recuperación. Aunque la cirugía fue de alta prioridad, el músico se mostró optimista en sus mensajes, agradeciendo a sus seguidores por las muestras de cariño y asegurando que su prioridad ahora es sanar adecuadamente para retomar las fechas pendientes.