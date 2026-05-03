¿Habrá recolección de basura en Mérida este lunes 4 y martes 5 de mayo? Esto debes saber

Con motivo del megapuente que se mantiene hasta la conmemoración de la Batalla de Puebla este 5 de mayo, el Ayuntamiento de Mérida dio a conocer cómo operarán los servicios públicos en la ciudad, en especial uno de los más importantes para la ciudadanía: la recolección de basura.

Si te preguntas si habrá servicio este lunes 4 y martes 5 de mayo, la respuesta es clara: no habrá suspensión general, aunque sí hay algunos ajustes que debes tomar en cuenta, principalmente en otros servicios municipales.

Recolección de basura en Mérida: lunes 4 y martes 5 de mayo

El servicio de recolección de residuos sólidos se mantendrá con normalidad el lunes 4 de mayo, operando en sus horarios y rutas habituales en toda la ciudad.

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Para el martes 5 de mayo, aunque es día festivo, la recolección también continuará sin cambios, de acuerdo con lo informado por las autoridades municipales. Esto significa que las empresas concesionarias —Sana, Pamplona, Corbase y Servilimpia— trabajarán de manera regular, por lo que no se prevén retrasos ni suspensiones.

Limpieza en el Centro de Mérida

En cuanto a las labores de aseo urbano, la Dirección de Servicios Públicos Municipales informó que habrá personal de guardia activo, especialmente en el primer cuadro de la ciudad, para mantener limpias las calles durante estos días de mayor movimiento.

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Servicios municipales que sí tendrán cambios

Aunque la recolección de basura no se verá afectada, otros servicios del Ayuntamiento de Mérida sí tendrán modificaciones:

Oficinas municipales cerradas el lunes 4 (por el puente) y martes 5 de mayo, sin atención presencial para trámites.

el lunes 4 (por el puente) y martes 5 de mayo, sin atención presencial para trámites. Ayuntatel brindará servicio telefónico en horario reducido de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.

brindará servicio telefónico en horario reducido de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. Servicios en línea disponibles en el mismo horario limitado.

disponibles en el mismo horario limitado. Chat Ciudadano operará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

operará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. El módulo presencial del Palacio Municipal permanecerá cerrado ambos días.

Espacios públicos y actividades

Algunos espacios como los zoológicos Centenario y Animaya, así como museos y centros culturales, no abrirán durante estas fechas. Sin embargo, las actividades de la Semana Meridana continuarán realizándose con normalidad en distintos puntos de la ciudad.