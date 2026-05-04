Sismo de magnitud 6 sacude Oaxaca y activa Alerta Sísmica en CDMX hoy 4 de mayo

Un sismo de magnitud preliminar 6 se registró la mañana de este lunes 4 de mayo en el sur del país, con epicentro cercano a Pinotepa Nacional, Oaxaca, lo que provocó la activación de la Alerta Sísmica en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 09:19 horas, con una localización aproximada a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional y una profundidad de 10 kilómetros.

¿Dónde se sintió el sismo de hoy 4 de mayo?

El temblor fue perceptible en diversas regiones del sur y centro del país, incluyendo la capital mexicana, donde el sistema de alerta sísmica se activó de manera preventiva para alertar a la población.

En la Ciudad de México, autoridades confirmaron la emisión de la alerta, lo que permitió que habitantes y trabajadores evacuaran inmuebles como parte de los protocolos de protección civil.

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Activan Alerta Sísmica en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó a través de redes sociales que la Alerta Sísmica se activó tras detectarse el movimiento, por lo que se puso en marcha el protocolo de revisión en toda la capital.

Este sistema permite anticipar la llegada de ondas sísmicas cuando el epicentro se ubica a cierta distancia, brindando segundos clave para resguardarse.

Autoridades evalúan posibles daños

Hasta el momento, autoridades federales y estatales mantienen el monitoreo en Oaxaca y otras entidades para identificar posibles afectaciones.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar la difusión de rumores y seguir las recomendaciones de seguridad, especialmente ante la posibilidad de réplicas.

Preliminar: SISMO Magnitud 6 Loc. 14 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:26 Lat 16.44 Lon -98.13 Prof 10 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026

Recomendaciones tras un sismo

Tras un evento de este tipo, especialistas recomiendan revisar instalaciones eléctricas y de gas, verificar posibles daños estructurales en viviendas y mantenerse atentos a información oficial.

El sismo de este lunes vuelve a poner en alerta a las autoridades, en un país con alta actividad sísmica, donde la prevención y la reacción inmediata son fundamentales para reducir riesgos.

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