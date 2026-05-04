¿Por qué no sonó la alerta sísmica en celulares hoy? Esto explicó el Gobierno tras el sismo en Oaxaca

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) aclaró por qué millones de usuarios en México no recibieron la alerta sísmica en sus teléfonos celulares durante el movimiento telúrico registrado la mañana de este lunes 4 de mayo, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El sismo, que ocurrió a las 9:19 horas y fue ajustado a magnitud 5.6 por el Servicio Sismológico Nacional, activó protocolos de monitoreo en distintas regiones del país, pero generó dudas entre la población ante la ausencia del aviso en dispositivos móviles.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en celulares?

De acuerdo con la ATDT, el sistema de alertamiento en celulares se encontraba temporalmente fuera de operación debido a labores de mantenimiento programado.

La dependencia explicó que estas acciones formaban parte de los preparativos para el Primer Simulacro Nacional 2026, programado para el próximo 6 de mayo, lo que implicó una intervención técnica breve en la plataforma.

Noticia Destacada Sismo de magnitud 6 sacude Oaxaca y activa Alerta Sísmica en CDMX hoy 4 de mayo

Sistema ya fue restablecido

Tras el evento sísmico, la Agencia confirmó que el sistema fue reactivado y actualmente opera con normalidad, por lo que los usuarios podrán recibir notificaciones en futuros eventos que cumplan con los parámetros de activación.

Este tipo de alertas, implementadas recientemente en México, buscan ampliar la cobertura del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), especialmente en zonas donde no hay altavoces públicos.

Sismo en Oaxaca activa protocolos

El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana a Pinotepa Nacional, en Oaxaca, y fue percibido en diversas regiones del sur y centro del país, incluida la Ciudad de México.

Autoridades de Protección Civil informaron que, hasta el momento, no se reportan daños mayores ni víctimas, aunque se mantuvieron recorridos de verificación en zonas potencialmente afectadas.

La ATDT informa que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, a realizarse el próximo 6 de mayo.



El sistema se encuentra nuevamente arriba y… — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) May 4, 2026

Preparativos rumbo al Simulacro Nacional 2026

La ATDT reiteró que el mantenimiento del sistema forma parte de los ajustes técnicos para garantizar un funcionamiento óptimo durante el simulacro nacional, en el que se pondrán a prueba los mecanismos de alerta y respuesta ante emergencias.

Este incidente evidenció la importancia de contar con múltiples canales de alerta, así como de manten

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