Incendio en un camión de transporte público movilizó al Heroico Cuerpo de Bomberos en Cancún

Conato de incendio en un autobús de transporte público movilizó la tarde de este lunes a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos en las inmediaciones de la Avenida José López Portillo, una de las arterias viales más transitadas de la ciudad. El incidente, que amenazó con propagarse a comercios aledaños, dejó únicamente daños materiales en la unidad afectada.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por los cuerpos de rescate, las llamadas ingresaron al número de emergencias 911, alertando sobre una densa columna de humo negro que emanaba de un camión de pasajeros estacionado sobre la mencionada vialidad.

Al arribar al lugar de los hechos, el personal operativo de bomberos constató que el propietario y operador de la unidad ya había iniciado las labores de extinción utilizando extintores portátiles, logrando controlar de manera parcial el avance de las llamas.

Acto seguido, los vulcanos desplegaron líneas de mangueras para realizar las maniobras de sofocación completa y el posterior enfriamiento de la carrocería, con el objetivo de eliminar puntos de calor y evitar una posible reignición del fuego.

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El reporte técnico posterior a los trabajos de emergencia confirmó que el siniestro no causó lesiones ni intoxicaciones entre los pasajeros, el chofer o los transeúntes que se encontraban en la zona al momento del incidente.

No obstante, el fuego generó afectaciones directas en el interior de la unidad, destruyendo de forma parcial los asientos de los pasajeros, el cableado del sistema eléctrico y provocando la rotura de las ventanillas laterales debido al cambio drástico de temperatura.

De manera complementaria, y a solicitud de los locatarios de la zona, el personal de bomberos extendió su protocolo de actuación para realizar una inspección preventiva en un comercio contiguo.

Los encargados del establecimiento reportaron el ingreso de una cantidad considerable de humo negro a las instalaciones; tras una revisión exhaustiva de la estructura y la calidad del aire, los especialistas descartaron riesgos latentes o daños estructurales en el lugar.