Sofocan al 100 por ciento incendio forestal “Jas” en la Reserva Estatal Santuario del Manatí

La Comisión Nacional Forestal y autoridades de protección civil en Quintana Roo confirmaron la liquidación total del incendio forestal denominado "Jas", el cual se originó dentro de la Reserva Estatal Santuario del Manatí.

El siniestro, que consumió importantes áreas de pastizal y selva mediana, fue combatido en una zona estratégica ubicada a 15 kilómetros al noroeste de la comunidad de Xcalak, en el municipio de Othón P. Blanco, logrando controlar las llamas y eliminar cualquier riesgo inminente de propagación.

Autoridades confirmaron la liquidación total del incendio forestal. / Por Esto.

El éxito de esta operación fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre diversas instituciones federales y estatales, destacando la participación activa de la Secretaría de Marina, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, la Coordinación Estatal de Protección Civil y las brigadas especializadas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Gracias al despliegue técnico y humano de estos equipos, se logró contener el avance del fuego antes de que el impacto en el ecosistema fuera irreversible.

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A pesar de que el incendio se reporta como liquidado en su totalidad, el Centro Estatal de Manejo del Fuego de Quintana Roo ha determinado mantener una fase de monitoreo constante en el área afectada. Este periodo de vigilancia es fundamental para supervisar el terreno y descartar la posibilidad de que los puntos de calor residuales provoquen una reactivación del incendio ante las condiciones climáticas de la región.

Ante este acontecimiento, las autoridades reiteraron un exhorto a la población en general para extremar precauciones y evitar el uso de fuego en actividades agrícolas o recreativas, especialmente en áreas forestales o cercanas a reservas protegidas.

Las autoridades reiteraron a la población extremar precauciones y evitar el uso de fuego. / Por Esto.

La prevención es la herramienta más eficaz contra estos incidentes, por lo que se solicitó a la ciudadanía actuar con responsabilidad y compromiso ambiental.

En caso de detectar cualquier columna de humo o el inicio de un fuego en zonas forestales, se recuerda a la población la importancia de reportar el hecho de inmediato a las líneas de emergencia, permitiendo una intervención rápida que proteja la biodiversidad y los recursos naturales de Quintana Roo.

Fernando Baeza

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