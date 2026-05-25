¡Tragedia en Puerto Cancún! Fallece adolescente francesa tras aparente caída en zona residencial

Una tarde que parecía transcurrir con normalidad se transformó en tragedia este lunes dentro del exclusivo complejo residencial de Puerto Cancún.

El fallecimiento de una menor de edad de nacionalidad extranjera movilizó a un intenso contingente de los cuerpos de emergencia, seguridad pública y ministeriales, en un hecho que ha consternado a la comunidad local y a los residentes de la zona hotelera.

Los primeros reportes al número de emergencias 911 alertaron sobre un grave incidente en el interior de una de las torres de departamentos de este lujoso sector.

De acuerdo con testimonios preliminares, la víctima, una adolescente de aproximadamente 14 años identificada como Lía, originaria de Francia, habría sufrido una caída fatal desde una altura considerable dentro del condominio donde se hospedaba junto a su familia.

Noticia Destacada Alertan por presunta venta ilegal de sangre afuera de hospitales en Cancún

Hermetismo y protocolos de seguridad

A los pocos minutos del reporte, unidades de la Policía Turística y ambulancias particulares arribaron al acceso principal del desarrollo urbano. No obstante, las labores de rescate y auxilio se toparon inicialmente con el estricto protocolo de control que caracteriza a este complejo residencial.

La seguridad privada de Puerto Cancún restringió de manera rigurosa el paso a personas ajenas y medios de comunicación, permitiendo únicamente el ingreso controlado de los paramédicos y del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al ingresar al inmueble, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales, producto de las graves lesiones sufridas por el impacto. En el departamento se encontraban los padres de la víctima, quienes presenciaron el despliegue de las autoridades en medio de una profunda consternación.

Ante el panorama, la madre de la menor sufrió una severa crisis nerviosa que requirió atención médica inmediata en el lugar. Tras ser estabilizada por los paramédicos, fue trasladada de urgencia a un hospital privado de la ciudad para recibir valoración psicológica y médica especializada.

Noticia Destacada Quintana Roo se ubica entre los estados con mayor percepción de corrupción: Inegi

Elementos de la Policía con capacidades para procesar la escena del crimen, junto con peritos criminalistas, se hicieron cargo del procesamiento del lugar para el levantamiento del cuerpo y recabar los indicios necesarios que permitan esclarecer si el hecho se trató de un trágico accidente doméstico o un descuido.

Hasta el momento, la administración del complejo residencial ha guardado completo hermetismo sobre las condiciones en las que ocurrió el siniestro.

Se espera que las autoridades ministeriales emitan un comunicado oficial en las próximas horas que detalle la cronología del suceso, mientras se realizan los trámites consulares correspondientes para la repatriación del cuerpo de la joven ciudadana francesa.