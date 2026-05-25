Addis Tuñón se defiende de las burlas de Maribel Guardia por ser la nueva tutora José Julián

Recientemente, un juez removió a Maribel Guardia de la tutela legal de su nieto, José Julián, y nombró en su lugar a la periodista Addis Tuñón, quien también es tía de Imelda Garza-Tuñón. Sin embargo; esto no fue del agrado de Guardia quién se burló de la periodista ante las cámaras.

Los comentarios de Maribel fueron rápidamente virales, por lo que la conductora no se quedó callada y ha decidido defenderse de los comentarios y señalamientos hechos por la actriz. Fue en su programa “De Primera Mano” que Addis explicó la situación y su rol como nueva tutora.

Noticia Destacada Olivia Collins explota en contra de Imelda Tuñón y lanza polémico mensaje

¿Qué dijo Addis Tuñón ante las burlas y críticas de Maribel Guardia?

Maribel Guardia aseguró que Addis Tuñón "nunca se paró en la casa a una fiesta de cumpleaños o Navidad" para ver al niño. Estos comentarios rápidamente ganaron atención de los medios y usuarios, sin embargo, la conductora decidió aclarar diversos puntos y defenderse de los señalamientos.

La periodista reconoció que es verdad que no visitaba al menor en la casa de Maribel Guardia, sin embargo, reveló que el motivo era puramente emocional. Aseguró que se sentía sumamente incómoda en esa propiedad y que prefería mantener su distancia para evitar fricciones.

Tuñón aclaró que su nuevo nombramiento como tutora no le da acceso al dinero ni la facultad de administrar los bienes que Julián Figueroa le heredó a su hijo. Su rol es meramente supervisor del bienestar del menor y de la legalidad del proceso sucesorio. Sin embargo; Addis apunta a eliminar a Marco Chacón como albacea de los bienes de Julián.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal