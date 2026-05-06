Wendy Guevara confirma su participación en Ring Royale 2.

Tras meses de especulaciones y una cirugía que le impidió participar en la primera edición, Wendy Guevara ha confirmado su presencia en el cuadrilátero para Ring Royale 2. La influencer ha generado emoción entre sus seguidores al asegurar que subirá al ring en el próximo evento organizado por Poncho de Nigris.

La noticia fue dada por Nicola y la misma creadora de contenido por medio de un video compartido en redes sociales. La posible participación de Wendy en la próxima edición ha generado mucha especulación por saber quién podría ser el rival de la influencer y ver su entrenamiento.

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Wendy Guevara anuncia su participación en Ring Royale 2

La noticia estalló después de que su gran amigo, Nicola Porcella, compartiera un video en redes sociales donde se ve a la "Perdida" entrenando intensamente en el gimnasio. Aunque Wendy inicialmente bromeó con que solo participaría por "un meloncito", el compromiso de participar es real.

Nicola adelantó que todo el proceso de transformación física y técnica de Wendy se documentará en el programa digital “Cómplices del Desmadre”. Esto busca generar más atención por parte de los seguidores y seguir la evolución de la influencer dentro del deporte.

Si bien los entrenamientos ya comenzaron, los organizadores apuntan a finales de este año o principios de 2027 para la gran gala, buscando que Wendy llegue en su mejor forma deportiva. La participación de Wendy se perfila como el atractivo principal. Sus seguidores ya han inundado las redes con comentarios de apoyo, garantizando el éxito en ventas.

Detalles de Ring Royale 2

Ring Royale es el exitoso formato creado por Poncho de Nigris que mezcla el boxeo de exhibición con el espectáculo de influencers y celebridades. Tras el impacto de la primera edición en marzo de este año, esta segunda entrega promete una producción mucho más ambiciosa.

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