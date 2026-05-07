Pareja de José Eduardo Derbez habla sobre las acusaciones en contra de Vadhir Derbez

Desde hace unas horas, el nombre de Vadhir Derbez ha estado en el ojo del huracán, luego de que se reveló que está enfrentando un proceso legal, ya que se filtró que fue denunciado un presunto abuso sexual en contra de una modelo de 19 años, originaria de Estados Unidos.

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Por medio de una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Vadhir Derbez reveló que sí tiene una denuncia en su contra, al tiempo que aseguró que es completamente inocente de los cargos que se le señalan, mientras que sus abogados afirman que se trataría de una extorsión.

Cuñada de Vadhir Derbez habla de la polémica que enfrenta el actor

En medio de toda la polémica que ha causado la situación de Vadhir Derbez, su cuñada, Paola Dalay, habló sobre el tema en un encuentro con los medios de comunicación, donde aseguró no saber nada del caso, aunque afirmó que espera que se haga justicia.

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“No sé nada del tema, me vengo enterando y no me gustaría hablar de algo que no sé. No hemos hablado (ella y José Eduardo Derbez). (Sobre el estado de Vadhir Derbez) No es algo fácil, es algo muy fuerte. Estamos para lo que necesite y que se haga justicia. Es complicado, pero saldrá la verdad. Estoy el shock”

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