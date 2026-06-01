A un año de su entrega, nuevo panteón de Hecelchakán permanece sin uso

Urge construir un galerón en el nuevo cementerio ejidal y dotar de agua al lugar; en su caso, perforar un pozo o una cisterna para almacenar el líquido que será de mayor utilidad. Sobre todo, se requiere construir bóvedas para sepultar a los difuntos, ya que en los últimos días ha estado falleciendo gente de la ciudad de Hecelchakán muy seguido, dijo el comisario ejidal Moisés Euán Dzul, quien explicó que se debe dar uso al nuevo cementerio ejidal que fuera entregado hace doce meses.

Noticia Destacada Aparatoso choque en Ciudad del Carmen deja una luminaria destruida

El camposanto fue construido el año anterior con recursos de la empresa Energía Mayakán, quienes proyectaron un beneficio por el paso de los ductos de su gas hacia Valladolid; los acuerdos consisten en hacer mejoras a la comunidad y otra construcción es su comisaría ejidal, la cual está en etapa de edificación y se ubica a los costados de la Unidad Deportiva Xcalumkín. Dijo el comisario que en un año que se entregó el panteón no se ha hecho nada en su momento, pero se va a trabajar, advirtió.

Comisario ejidal pide habilitar el nuevo cementerio de Hecelchakán. / Jorge Amado Caamal

Quien recibió la obra en el mes de noviembre fue el excomisario ejidal Ruperto Balán Chi, quien al poco tiempo culminó su periodo y se lo dejó a Moisés Euán Dzul, quien es el encargado de hacerlo funcionar. Sin embargo, no se cuentan con los recursos para realizar las obras y optan por que el Ayuntamiento lo haga por los servicios que son necesarios; la alcaldía ya abonó que sí hay interés en poner en orden los servicios para que ya entre en función, aseguró el comisario.

Noticia Destacada Llamada al 911 evita tragedia: Rescatan a dos menores atrapados por las lluvias en el Río Champotón

El comisario recalcó que, si no se puede construir un pozo para el agua, que se edifique una cisterna para almacenar agua para las flores y para lavar las manos, ya que los albañiles tienen que hacer mezcla y demás cosas que se necesitan en el lugar. Dijo también que no se van a construir zanjas para meter a los difuntos, sino que tienen que ser por bóvedas en filas, y así cada tres años se exhuma el cuerpo para ingresar otro; de esta manera, un camposanto puede durar mucho tiempo y no se satura como el actual de nuestra ciudad.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH