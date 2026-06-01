Se disparan los suicidios en Campeche; dos fueron adolescentes

Con la muerte de un adolescente en Sabancuy el sábado 30 de mayo, el Estado de Campeche cerró el quinto mes del año con siete suicidios, dos de ellos en menores de edad, elevando a 37 la cifra en 2026.

Durante enero se registraron 10 casos, en febrero bajó a 7, en marzo subió a 11, en abril se contabilizaron 2 muertes, y en mayo nuevamente se disparó la cifra con 7 suicidios.

Entre los casos más relevantes:

Noticia Destacada Mayo, el mes más violento en Campeche: 10 ejecuciones

En Carmen , un hombre de casi 50 años fue hallado sin vida en su domicilio del fraccionamiento Maderas .

, un hombre de casi fue hallado sin vida en su . En Chiná, Campeche , una mujer encontró a su hijo de 39 años sin vida en su vivienda.

, una mujer encontró a su sin vida en su vivienda. En menos de 12 horas, se registraron tres incidentes: el ahorcamiento de un joven de 16 años en la colonia Mirador, el intento de suicidio de una adolescente en Ciudad del Carmen y el fallecimiento de un adulto mayor en Escárcega tras conocer su diagnóstico de enfermedad terminal.

La mayoría de las muertes autoinfligidas se han registrado en hombres (28 casos, incluyendo dos adolescentes), mientras que en mujeres se reportan 9 casos en lo que va del año.

El quinto mes de 2026 cerró con una diferencia de tres hechos respecto al mismo periodo de 2025.