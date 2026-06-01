Kenia Os rompe el silencio y habló sobre rumores de rompimiento con Peso Pluma

Durante su presentación en el Estadio Borregos de Monterrey, Kenia Os rompió en llanto sobre el escenario. Este momento encendió las alarmas en redes sociales debido a que gran parte de los usuarios comenzaron a teorizar que la cantante mexicana habría terminado su relación con Peso Pluma.

Ante las insistentes especulaciones que inundaron diversas plataformas, la artista aprovechó un encuentro con los medios para hablar explicar la razón detrás de su llanto ante más de 17 mil personas y responder de manera directa sobre los rumores de una posible separación.

Noticia Destacada Kenia Os recibe atención médica en Mérida por intenso calor; ¿cómo se encuentra?

¿Kenia Os y Peso Pluma terminaron? La cantante esclarece los rumores

En un encuentro con los medios, Kenia Os fue cuestionada sobre los rumores de una posible separación. Ante esto, la "Kenini" aclaró la situación asegurando que las lágrimas fueron de pura felicidad y agradecimiento por el éxito de su gira, desmintiendo categóricamente cualquier crisis en su noviazgo con el exponente de corridos tumbados, Peso Pluma.

"Se inventan cada cosa, están muy creativos últimamente", declaró la artista, dejando claro que su romance sigue en pie y desmintiendo los señalamientos de que Peso Pluma y la cantante estarían pasando alguna crisis romántica.

Cabe recordar que la pareja hizo pública su relación el 14 de febrero de 2025 y recientemente celebraron su primer aniversario. Ambos han tomado la decisión de mantener su noviazgo lo más privado posible e incluso optaron por separar sus carreras profesionales y no lanzar más música juntos para proteger su estabilidad emocional.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal