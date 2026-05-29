Se cumplen dos años de la polémica boda de Nodal y Ángela Aguilar en Roma

Christian Nodal y Ángela Aguilar comenzaron su relación en medio de la polémica separación del sonorense de Cazzu. Sin embargo, ahora después de dos años de su matrimonio, se han revelado algunos detalles de la boda que vivió la pareja en Roma.

Esto se sabe sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar en Roma

Se sabe que las cosas ocurrieron el 29 de mayo del 2024, esa noche tomaron un vuelo y aterrizaron en Roma, pero algunos medios filtraron que todo fue para tener una ceremonia espiritual, algo que se haría formal un par de semanas después.

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La relación ha estado en el centro de la polémica y las críticas desde que comenzó, pero fue en 2025 cuando Christian Nodal le concedió una entrevista a Adela Micha, donde reveló las fechas y la cronología de su separación de la argentina, hasta su compromiso con la hija de Pepe Aguilar.

Terminó su relación con Cazzu el 8 de mayo de 2024, dio su primer beso a Ángela el 14 de mayo, notificó a su expareja sobre el nuevo romance el 20 de mayo, y nueve días más tarde estaba en Roma celebrando una boda espiritual.

“El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento, llegamos a Roma. Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes. Me sentí vivo, más vivo que nunca”.

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La polémica que causó la unión que vivieron en Roma

Lo que generó muchas dudas, fue que cuando se encontraba en Roma, el maquillista de bodas Stefano Comelli compartió unas historias de Instagram, donde se le puede ver arreglando a Ángela Aguilar, en la descripción se puede leer.

“Mrs. @angela_aguilar_ fue un placer”.

Finalmente, se reveló que la familia de Ángela Aguilar no estuvo en el evento, ya que Pepe Aguilar estaba en un viaje en Japón, esto según lo revelado por el periodista Javier Ceriani.

La pareja ha tenido que lidiar con todo tipo de polémicas y escándalos en las redes sociales, pero Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen juntos.

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