Bizarrap se une al elenco de “Toy Story 5” y dará voz a este personaje

Bizarrap acaba de sacudir las redes sociales al confirmar que trabajará junto a Disney y Pixar para darle voz a un personaje dentro de la esperada película “Toy Story 5”. El músico reveló que será parte del elenco de doblaje en español, tanto para Latinoamérica como para España.

Fue por medio de sus cuentas oficiales que el artista compartió su emoción de formar parte de este proyecto animado. Aunado a esto; el artista agradeció directamente a Disney por abrirle las puertas del universo de la animación, y también reveló el personaje al que le dará voz en el doblaje en español.

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¿Cuál es el personaje al que dará voz Bizarrap en “Toy Story 5”?

Bizarrap usó su cuenta de Instagram para compartir varias fotografías de él junto a Woody y Buzz, los personajes más característicos de la saga animada. El músico bromeó sobre los lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que a uno le gusta haciendo alusión a su participación en la cinta.

El artista prestará su voz para dar vida a "Santa de Jardín", un juguete inédito en la franquicia. Este personaje es descrito como un miembro bastante ecléctico, excéntrico y ferozmente protector que forma parte de una pequeña comunidad de juguetes que habita en el patio trasero de una zona residencial.

Lo más llamativo de este anuncio es que no estará solo en su debut cinematográfico. El personaje de Bizarrap compartirá una divertida y sorprendente escena con otro juguete nuevo llamado "Pizza con Anteojos" que contará con la voz de la superestrella puertorriqueña Bad Bunny.

¿De qué tratará “Toy Story 5”?

En esta quinta entrega, los icónicos Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un enemigo de la era moderna: la tecnología. El sagrado propósito del juego tradicional se verá amenazado con la llegada de Lilypad, una tableta electrónica que irrumpe en la vida de la pequeña Bonnie.

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