Hombre es detenido por su probable participación en narcomenudeo en Costa Mujeres

Un hombre identificado como Pablo “N” fue detenido en el municipio de Isla Mujeres por su probable participación en delitos contra la salud, luego de que le fueran aseguradas diversas dosis de sustancias con características similares a narcóticos, durante una intervención realizada en la zona de Costa Mujeres.

De acuerdo con la información disponible, esta persona estaría relacionada con la distribución y venta de drogas en distintas obras en construcción ubicadas en el área de Costa Mujeres, uno de los principales polos de desarrollo turístico del norte de Quintana Roo.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Punta Sam, en dirección al hotel Ocean Allure Costa Mujeres, a un costado de la entrada de otro centro de hospedaje. En ese punto fue observado un hombre que presuntamente manipulaba varias bolsitas de plástico transparentes que contenían vegetal verde y seco, con características similares a la marihuana.

Tras una inspección, se localizaron diversos indicios presuntamente vinculados con actividades de narcomenudeo. Entre los objetos asegurados se encuentra una mochila que contenía 58 bolsitas de plástico tipo ziploc con vegetal verde y seco, similar a la marihuana, así como 46 bolsitas transparentes con fragmentos sólidos cristalinos, características semejantes a la droga conocida como cristal.

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Además, durante la diligencia fue asegurado un teléfono celular, el cual quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes. Las sustancias y objetos decomisados fueron integrados a la carpeta de investigación, para determinar su composición y posible relación con actividades ilícitas en la zona.

Pablo “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, autoridad que continuará con las indagatorias para definir su situación jurídica conforme a los procedimientos establecidos.

Las investigaciones también buscan establecer si el detenido mantenía vínculos con redes de distribución de estupefacientes que operan en áreas de construcción y desarrollo turístico de Costa Mujeres, donde en los últimos años se ha registrado un crecimiento constante de proyectos inmobiliarios y hoteleros.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar, con base en las pruebas recabadas y los resultados periciales, la posible responsabilidad del detenido en los hechos que se le atribuyen.