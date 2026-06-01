Gobierno de Yucatán suspende las actividades económicas por lluvias para este martes

El Gobierno de Yucatán ha emitido una disposición oficial extraordinaria debido a las severas condiciones climáticas que afectan a la región. Ante el impacto de precipitaciones históricas y los pronósticos de tormentas continuas, las autoridades han determinado implementar medidas restrictivas estrictas para este martes 2 de junio de 2026.

El Consejo Estatal de Protección Civil, instalado en sesión extraordinaria a través del Comité Estatal de Emergencias, determinó la suspensión total de las actividades económicas en todo el estado para este martes. Esta medida urgente busca reducir la movilidad en la entidad, protegiendo a la plantilla laboral como al público de traslados.

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El Gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, detalló que la decisión responde directamente al colapso vial detectado en numerosos municipios, donde las calles, avenidas principales y carreteras estatales registran severos encharcamientos e inundaciones acumuladas desde el pasado fin de semana.

Para finalizar, el gobernador destacó que en coordinación con las Fuerzas Armadas, Protección Civil, Seguridad Pública, instituciones y ayuntamientos permanecen en alerta y se encuentran trabajando las 24 horas para atender cualquier situación que pudiera presentarse por el clima.

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