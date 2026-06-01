Maestros afectados por la actual ley del ISSSTE se manifiestan en municipios de Quintana Roo

Un contingente de maestros y docentes, adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la sección 25, se manifestaron en el centro de Cancún, motivados por el paro nacional de labores. "Avanzar a la huelga nacional" y "Abrogación sí, simulación no" fueron parte de las consignas que los docentes expresaron.

Los docentes adscritos a la CNTE buscan que la llamada Ley del ISSSTE sea abrogada, exigiendo así un cambio sustancial que les permita gozar de una mejor calidad de sus pensiones, una vez que concluyan sus años de servicio trabajando para el estado.

Entre las principales exigencias se pide que el sistema de pensiones sea más solidario y deje de "ahorcarlos" como lo ha hecho históricamente. De este modo, los maestros buscan que Quintana Roo se sume a la huelga nacional, donde se estima que hay hasta 25 mil maestros y docentes.

La manifestación, qué duró aproximadamente 20 minutos, entorpeció el tráfico sobre la avenida Tulum, y el recorrido fue de aproximadamente medio kilómetro, desde el paso peatonal del supermercado Chedraui, con dirección al monumento conocido como El Ceviche, para rodearlo y regresar nuevamente por la Av. Tulum para llegar hasta el monumento a La Historia de México, rodearlo nuevamente y regresar hasta el palacio municipal.

Trabajadores y ciudadanos se mantuvieron ajenos a la manifestación, con expresiones de inconformidad y desesperación por hacerles perder minutos esperando el transporte público, para volver a casa después de un largo lunes de trabajo.

Ante la suspensión de clases, los maestros en manifestación refieren que se platicó con padres de para abordar la situación y exponer las necesidades de los profesores, ante tal situación a los alumnos se les dejaron actividades para no dejarlos desatendidos durante la ausencia de los maestros en las aulas.

Noticia Destacada Desmantelan red criminal de Quintana Roo con detención de líder en Yucatán

Los maestros esperan que estos ejercicios de manifestación también motiven a los alumnos a que sí eventualmente deciden ser maestros o servidores públicos, luchen por la reivindicación de sus derechos.

Esta comitiva de maestros se mantendrá en el palacio municipal en solidaridad con el resto de las movilizaciones como en Ciudad de México, Oaxaca, Yucatán, Guerrero y otros estados. Se espera que el plantón se levante el martes a las 18:00 horas, si se cumplen las demandas.

Felipe Carrillo Puerto

Un grupo de maestros de educación indígena se sumaron de último momento en la convocatoria al paro nacional de maestros convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para exigir cambios relacionaos con las pensiones, jubilaciones, salarios y condiciones laborales del magisterio.

En este movimiento, que fue convocado de último momento, respondieron poco más de 60 trabajadores de la educación indígena, quienes se reunieron a un costado de las instalaciones de la extienda del ISSSTE ubicada en la avenida Benito Juárez y la avenida Santiago Pacheco Cruz, para encaminarse sobre la primera rumbo al norte.

Los maestros portaban pancartas con diferentes leyendas, también iban coreando una serie de consignadas como “maestros en lucha, porque el gobierno no escucha”, entre otras, y así caminaron hasta llegar a la altura de la glorieta Benito Juárez para dirigirse sobre avenida Lázaro Cárdenas hasta cruzar frente al mercado municipal.

El derrotero de los maestros siguió hasta la altura de la calle 66 para dirigirse al sur hasta llegar frente al palacio municipal y realizar un mitin en el parque principal, aprovechando que el lugar se encontraba atiborrado de gente por un encuentro cultural.

Cabe mencionar que, entre las principales demandas del sindicato se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso a un sistema solidario de pensiones, la eliminación del sistema USICAMM, la reinstalación de maestros cesados y un incremento salarial del 100 por ciento.