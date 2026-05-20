Paola Suárez de “Las Pérdidas” reaparece en redes sociales tras accidente automovilístico

Paola Suárez, conocida integrante del colectivo “Las Perdidas”, encendió las alarmas en redes sociales tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico la noche del martes 19 de mayo en la ciudad de León, Guanajuato. Generando gran preocupación entre sus seguidores.

La creadora de contenido fue hospitalizada tras el incidente, debido a la gravedad del mismo. Sin embargo; ha sido la misma influencer la que usó sus redes sociales para informar sobre su estado de salud y dar algunos detalles de lo sucedido a todos sus fanáticos.

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¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez tras el incidente?

Paola Suárez ya reapareció en sus redes sociales oficiales para calmar a sus fanáticos y confirmar que se encuentra estable y fuera de peligro. A través de una historia de Instagram, compartió un mensaje de voz directo para sus seguidores en el que expresó que haría una transmisión en vivo.

Paola Suárez informa sobre su estado de salud en redes sociales. / Instagram: paolitasuarez28

“Hola, comadres, solo para avisarles que estoy bien. Voy saliendo del hospital... en la noche les voy a hacer un en vivo. Gracias por los mensajes tan bonitos de preocupación”. Con esta declaración se confirmó que la influencer únicamente sufrió lesiones menores que no ponen en riesgo su vida, por lo que recibió el alta hospitalaria.

¿Cómo fue el accidente de Paola Suárez en León?

El percance ocurrió en el bulevar Cañaveral, a la altura de la colonia Viñedos. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de tránsito, la creadora de contenido conducía una camioneta pick-up de color rojo cuando se impactó por alcance contra la parte trasera de un camión repartidor de refrescos.

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Tras la colisión, paramédicos y equipos de emergencia acudieron al lugar del siniestro para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, fue trasladada de urgencia a un hospital cercano donde permaneció bajo observación médica para descartar lesiones internas y complicaciones graves.

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