Yailin “La Más Viral” confirma que perdió a su bebé: “Íbamos a ser tres”

Jorgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin “La Más Viral”, ha conmovido profundamente a sus seguidores al revelar públicamente que sufrió la dolorosa pérdida de su segundo embarazo. La noticia fue dada por la cantante y exponente urbana dominicana por medio de sus redes sociales.

La cantante sorprendió a sus seguidores al informar que perdió el embarazo de su segundo hijo. La noticia generó tristeza entre los fanáticos de la artista debido a que la noticia de su bebé se había mantenido en total hermetismo y alejada por completo del ojo público; por lo que la pérdida del niño entristeció a los usuarios.

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¿Cómo fue que Yailin reveló la pérdida de su bebé?

Yailin publicó un video inédito correspondiente al momento en que su embarazo se encontraba en una etapa avanzada. En el metraje se aprecian dos momentos clave que han conmovido a sus seguidores, y gran parte de los usuarios por la inesperada noticia que dio la artista.

En una de las escenas más emotivas del clip, se observa a su pequeña hija Cattleya acercándose para darle un tierno beso a su vientre, reflejando la ilusión familiar que existía por la llegada del nuevo integrante. La intérprete de música urbana vistió una prenda negra que resaltaba su silueta de embarazada.

Yailin confirma que perdió a su bebé en sus historias de Instagram. / Instagram: yailinlamasviral

Acompañó el emotivo recuerdo con la frase exacta: “Íbamos a ser 3: Cata, tú y yo. Mi angelito que está en el cielo”. Con esto, despidió públicamente al bebé y confirmó el duelo que ha estado sobrellevando; Yailin no ha ofrecido detalles específicos sobre las causas médicas ni circunstancias de la pérdida.

Tras la publicación de las historias, la cantante no ha emitido nuevas declaraciones ni comentarios adicionales en sus plataformas virtuales. Fuentes cercanas reportan que la intérprete se mantiene bajo estricto resguardo, refugiándose en su círculo familiar más íntimo y centrándose en el cuidado de su hija para procesar este momento.

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