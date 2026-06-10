Fran Meric niega sufrir violencia y se lanza contra los medios de comunicación.

La actriz mexicana Fran Meric encendió las alarmas entre sus seguidores tras reaparecer en sus redes sociales con evidentes lesiones y moretones en el rostro. Debido al impacto de las imágenes, comenzaron a circular rumores de que la también conductora era víctima de violencia doméstica por parte de su esposo.

Para frenar las especulaciones, la actriz compartió un video en donde detalló el accidente doméstico que provocó sus heridas. Además de esto; Meric acusó a los medios de compartir información falsa sobre su relación con el cantante Raúl Sandoval, quién es su esposo.

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¿Qué le provocó sus heridas a Fran Meric?

Meric explicó que todo ocurrió un lunes por la mañana debido a un descuido derivado del cansancio extremo, pero principalmente por un acto reflejo para proteger a su bebé. De acuerdo con lo dicho; un cuadro pesado que estaba colgado en la pared comenzó a desprenderse justo en la zona donde se encontraba su hija pequeña.

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La actriz se percató del peligro, sin embargo, al no tener las manos libres para sujetar el objeto adecuadamente, la actriz interpuso su propio cuerpo y recibió el impacto directo del cuadro en la cara para evitar que golpeara a la menor. A consecuencia de esto, Fran Meric sufrió una lesión en el tabique nasal y severos hematomas en el rostro.

La actriz acusa a los medios de compartir información falsa

El origen del reclamo de Fran Meric se originó después de sus primeras declaraciones. Varias publicaciones y revistas de circulación nacional comenzaron a difundir titulares tendenciosos o sugerentes que daban a entender que las lesiones eran producto de violencia doméstica por parte de su esposo, el cantante Raúl Sandoval.

Ante esto, Fran Meric subió un nuevo video confrontando directamente la desinformación mostrando capturas de los titulares falsos y criticó cómo los medios manipulan la respuesta cerebral del público apelando al morbo y al peligro para conseguir clics rápidos.

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