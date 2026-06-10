César Cravioto se retira entre empujones de familias desaparecidas.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, vivió momentos de alta tensión al ser retirado entre empujones, reclamos e insultos por parte de familiares de personas desaparecidas. El incidente ocurrió sobre la Calzada de Tlalpan, donde colectivos de madres buscadoras realizaban una manifestación.

La movilización, denominada la "Marcha de las Antorchas", tenía como objetivo avanzar hacia el Estadio Azteca para realizar una velada ahí. Esta protesta pacífica se organizó a menos de 15 horas de la inauguración del Mundial 2026, buscando visibilizar la crisis de desapariciones que se vive en el país bajo la consigna.

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El avance del contingente fue frenado por un dispositivo de seguridad y un cerco de funcionarios civiles y elementos de la policía capitalina a la altura de la estación del Tren Ligero. Las autoridades habían advertido que no se permitiría la llegada de manifestaciones al coloso de Santa Úrsula debido al protocolo del evento deportivo.

Ante el descontento de los manifestantes, César Cravioto acudió al lugar con la intención de mediar y entablar un diálogo con las familias. Sin embargo, la presencia del funcionario encendió los ánimos de los colectivos, quienes le recriminaron la falta de resultados en las investigaciones y el despliegue policial para frenar la marcha.

César Cravioto, Secretario de Gobierno de la CDMX, buscó un acuerdo con las madres buscadoras para evitar una manifestación en las inmediaciones del Estadio Azteca al inicio del Mundial, sin embargo, fue desairado.



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El enojo de los manifestantes escaló rápidamente en el punto de control, provocando intensos jaloneos. Ante el riesgo de que la situación pasara a mayores, el secretario de Gobierno tuvo que abandonar la zona apresuradamente custodiado, en medio de empujones, reclamos directos y rechiflas.

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