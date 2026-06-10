Atacan a balazos cuartería en la Supermanzana 69 de Cancún; no se reportan lesionados

Varios disparos fueron realizados contra un edificio de cuartos en renta, en la Supermanzana 69, en una situación que causó alarma entre los vecinos, a una cuadra de distancia de la avenida Francisco I. Madero, mejor conocida como la Ruta 4, sin que se reportaran lesionados.

Los proyectiles fueron dirigidos presuntamente contra uno de los cuartos que se ubica en la planta baja, en un edificio de tres niveles que se ubica en la calle 24, en la esquina de la calle 33 Norte, en las inmediaciones del campo deportivo conocido como El Toro Valenzuela.

Los vecinos dijeron haber escuchado aproximadamente tres disparos, poco antes de las 19:00 horas, sin percatarse del agresor, pues al salir de sus hogares, no vieron a ninguna persona sospechosa y se percataron que había daños en la fachada de la cuartería.

Las primeras versiones señalaron que supuestamente había una persona lesionada y por este motivo se registró una intensa movilización de policías municipales, quienes verificaron la situación y determinaron que no había ningún herido.

Los elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito acordonaron ese tramo de la calle, en donde quedaron varios casquillos esparcidos en la cinta asfáltica, frente al inmueble.

Noticia Destacada Capturan a exdirector de Desarrollo Urbano de Tulum por violencia familiar

Los policías realizaron recorridos por la zona para tratar de localizar alguna pista sobre el pistolero que realizó los disparos y verificaron si hay cámaras de vigilancia en los alrededores para tratar de obtener las imágenes.

Algunos habitantes mencionaron que el edificio de cuartos en renta es ocupado por varias personas relacionadas con el consumo de narcóticos, lo que pudo haber originado la agresión a balazos, como un posible mensaje de advertencia.

Dentro del cuarto hacia el cual fueron dirigidos los disparos se encontraba por lo menos una persona del sexo masculino, quien salió ileso, pero no mencionó la situación que pudo haber provocado el ataque a balazos.

En esta zona de la Supermanzana 69, y en los alrededores del campo deportivo El Toro Valenzuela, ha sido recurrente la problemática social derivada de actividades de narcomenudeo.