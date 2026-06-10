Kenia Os publica una historia que fans teorizan podría ser de reconciliación.

Kenia Os y Peso Pluma dieron fin a su relación el pasado 6 de junio de 2026, la noticia fue dada por medio de un comunicado, generando sorpresa entre los seguidores de ambos artistas. Sin embargo; ahora la “Kenini” habría hecho una publicación que ha provocado rumores de una posible reconciliación.

Fue por medio de sus redes sociales que la cantante compartió una historia con una canción de Bad Bunny. Aunque en las imágenes no se ve más que un vehículo en el que va la artista, los fans han teorizado que el tema musical podría ser un mensaje indirecto a su expareja, Peso Pluma.

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¿Por qué los fans teorizan una reconciliación entre Kenia Os y Peso Pluma?

La especulación comenzó luego de que Kenia Os compartiera un video en sus historias de Instagram grabado desde el interior de una camioneta. Lo que verdaderamente llamó la atención de sus "keninis" no fue la imagen, sino la música de fondo: el tema "Dime si vas a volver" de Bad Bunny.

Los internautas rápidamente interpretaron esta elección musical como una indirecta muy directa hacia el intérprete de corridos tumbados, sugiriendo que la artista extraña la relación y estaría abierta a un reencuentro. Aunado a esto; los fans se percataron que los artistas aún se siguen en redes sociales, pudiendo ver las historias uno del otro.

Historia de Kenia Os con el tema "Dime si vas a volver" de Bad Bunny. / Instagram: keniaos

Adicionalmente, los fanáticos más observadores han detectado que Peso Pluma no ha borrado ninguna de las fotografías ni videos junto a Kenia en sus perfiles oficiales. Siendo esto para muchos una declaración de que el cantante de corridos tumbados desearía volver junto a la cantante.

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