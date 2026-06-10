Lluvia torrencial refresca Felipe Carrillo Puerto y provoca inundaciones en la ciudad

Una torrencial lluvia que se dejó registró este miércoles vino a refrescar la noche, además de inundar la calles y avenidas de la ciudad.

La noche de este miércoles se registró una precipitación pluvial que paralizó las actividades en la zona centro de la ciudad, además de inundar las avenidas y calles principales de esta cabecera municipal.

Una de las zonas con mayor afectación, tal como refirieron los propios vendedores ambulantes, es precisamente la calle que cruza enfrente de las instalaciones de Expo Maya en donde el agua estuvo a punto de superar el nivel de la banqueta, lo que ha provocado que muchos conductores tengan que pensar dos veces antes de cruzar la zona inundada.

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Las personas que se encontraban en ese lugar refirieron que, la falta de mantenimiento en uno de los pozos de absorción ha generado que el agua no se pueda disipar con facilidad, por lo que el agua empieza a subir de nivel en esta zona lo que ahuyenta la clientela.

Otra de las zonas que el agua ha tapado la calle es precisamente por el mercado municipal Benito Juárez, donde se puede observar un gran espejo de agua y solamente pueden cruzar o transitar vehículos o motocicletas.