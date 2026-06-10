Falta de luz provoca nueva manifestación; encienden fogatas en Villas Otoch Paraíso de Cancún

Una nueva protesta por fallas en el suministro de energía eléctrica se registró esta noche, ahora en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso en la Supermanzana 259, en donde los vecinos bloquearon la avenida 20 de noviembre y encendieron fuego a varios objetos de madera que fueron atravesados en la vialidad.

La manifestación inició alrededor de las 21:00 horas, cuando más de 50 habitantes se organizaron para bloquear un tramo de la avenida, a la altura de la Manzana 107, en demanda de la presencia de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para arreglar el desperfecto en un transformador.

Los vecinos señalaron que desde la mañana de este miércoles no cuentan con el servicio de energía, aunque las fallas en el transformador se han presentado desde hace 15 días, con constantes cortes en el suministro en una larga fila de viviendas.

El desperfecto se presentó en un transformador que fue instalado de manera provisional el año pasado, en el área de la banqueta, cuando se registró la misma problemática de falta de luz en esta zona.

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Policías municipales, bomberos y elementos del Ejército, mantuvieron vigilancia desde cierta distancia, en un área que permaneció acordonada. Después de poco más de una hora de manifestación, ninguna autoridad se había acercado a dialogar con los manifestantes y tampoco personal de la CFE.

Apenas la noche anterior, vecinos del fraccionamiento Residencial Turquesa, en la Supermanzana 249, se manifestaron por 24 horas sin luz y hasta acorralaron a un inspector de la CFE, lo que aceleró la solución y horas después fue resuelto el problema.