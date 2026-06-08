Danna Paola reacciona al rompimiento de Kenia Os y Peso Pluma

La cantante mexicana Danna Paola ha roto el silencio a pocos días de confirmarse la ruptura amorosa del año entre Kenia Os y Peso Pluma. En un reciente encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la artista habló sobre este tema.

La intérprete fue cuestionada por los medios sobre la separación de su amiga, esto debido a que la reciente ruptura ha generado gran conmoción dentro de la industria de la música. A pesar de los cuestionamientos, Danna fue clara sobre la noticia que ha sorprendido a los seguidores de ambos artistas.

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¿Qué dijo Danna sobre el rompimiento de Kenia Os y Peso Pluma?

El encuentro con la prensa ocurrió poco antes de que Danna tomará un vuelo con destino a Europa por motivos de trabajo y en las vísperas de la celebración de su cumpleaños. Al ser cuestionada sobre el reciente rompimiento entre Kenia Os y Peso Pluma, la artista reaccionó de manera empática pero reservada.

Danna Paola aclaró que no ha querido invadir su espacio en un momento tan delicado. "No he hablado con ella", confesó la intérprete de Mala Fama, explicando que debido a sus intensas agendas y el respeto a la situación no ha podido tener contacto directo con su amiga, aunque no dudó en enviarle sus mejores deseos.

La reacción de Danna cobró gran relevancia debido al zafarrancho que la prensa provocó horas antes en el mismo aeropuerto al acosar a Kenia Os, quien denunció públicamente haber recibido empujones y golpes por parte de los reporteros que buscaban una declaración exclusiva sobre los motivos de la ruptura.

Detalles del rompimiento entre Kenia Os y Peso Pluma

El fien de la relación entre "La Kenini" y el intérprete de corridos tumbados se oficializó el pasado sábado 6 de junio de 2026 por medio de un comunicado conjunto en el que ambos aseguraron que su noviazgo de poco más de un año terminaba "con amor, respeto y en los mejores términos".

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Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha revelado los motivos específicos detrás de la ruptura. Sin embargo, en semanas recientes ya se percibía tensión entre sus seguidores debido a que la cantante mazatleca rompió en llanto durante un concierto en Monterrey tras interpretar un tema nostálgico, lo que desató las primeras alarmas.

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