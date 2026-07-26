Comerciantes de Champotón viven un verano con ventas por debajo de lo esperado

Negocios instalados en la zona de la ampliación “Carlos Sansores” del malecón de Champotón, reportan bajas ventas en lo que va del período vacacional de verano.

Noticia Destacada Pescadores de Champotón alistan temporada de pulpo

Tras un recorrido por este lugar, Por Esto! se platicó con algunos prestadores de servicio de la zona, quienes atribuyeron este panorama a varios factores, entre ellos, a la crisis económica, a los gastos de fin de cursos y los programados para el regreso a clases, así como las recientes lluvias. Josue Morales destacó,

“Están muy bajas las ventas. Es temporada de lluvias y eso nos está afectando un poco. Confiamos en que va a mejorar en lo que resta del periodo vacacional” Otros, Brenda Patrón Gómez estimó que durante este período vacacional están atendiendo entre ocho y nueve mesas, una cifra relativamente baja si se toma en cuenta que es temporada alta.

Noticia Destacada Refuerzan seguridad en playas de Campeche durante vacaciones de verano

“Las vacaciones no son como las esperábamos, pero los fines de semana sí hay un poco de venta. Mayormente las ventas comienzan pasado del mediodía”, añadió. Por último, los comerciantes de esta zona costera esperan que la situación mejore en lo que transcurre este período vacacional de verano.