¿Anuel AA tiene VIH? Esto respondió el músico ante los rumores

El cantante de música urbana Anuel AA salió al paso de los rumores que lo vinculaban con medicamentos antiretrovirales para el tratamiento del VIH, esto después de que se viralizó un video en redes sociales sobre el hallazgo de un almacén supuestamente abandonado en donde se encontraban dichos medicamentos.

Este rumor se desató por el influencer Prieto Hunter, creador de contenido que se dedica a inspeccionar bodegas abandonadas. En una de sus últimas publicaciones; el influencer encontró estatuillas de premios internacionales y algunos medicamentos para el tratamiento del virus, relacionándolo todo con el artista.

Noticia Destacada Flow Fest 2026 confirma a Anuel AA, Ozuna y Kali Uchis; ve la lista completa y precios de boletos

¿Qué dijo Anuel AA ante las acusaciones de tener VIH?

A través de sus historias en Instagram, Anuel AA negó de forma categórica que el almacén o los objetos encontrados en él fueran de su propiedad. En su mensaje compartido, el artista cuestionó la razón por la que tendría dichos premios en un almacén, negando la relación con los medicamentos.

“¿Yo con seis casas voy a tener premios en un storage del tamaño de una casa de perro?”, cuestionó el artista, desmintiendo la versión dada en redes sociales y asegurando que jamás guardaría pertenencias de valor ni medicamentos en ese lugar. Aunado a esto; el músico señaló que las estatuillas mostradas no estaban a su nombre.

Anuel AA desmiente rumores en redes sociales. / Instagram: anuel

El músico comentó que los premios que se veían en el video estaban a nombre de su exmanejador, Frabián Elí Carrión, así como reconocimientos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico correspondientes a otras personas. Tras esto, Frabián aclaró públicamente que los reconocimientos le pertenecían a él.

El exmanager de Anuel AA, comentó que los premios habían sido sustraídos de su oficina en 2022, desvinculándose también de las condiciones en las que se encontraba dicho depósito. De esta manera; el músico desmintió los rumores y hasta ahora se desconoce al propietario de dichos artículos médicos.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal