Piden impulsar nuevos segmentos turísticos e industrias en Playa del Carmen

El turismo de sol y playa debe evolucionar hacia otro modelo sostenible y diversificado, como el turismo médico, cultural, de aventuras, crear otro tipo de industria para generar derrama económica para evitar o prever colapsos económicos, explicó el ingeniero, Mario Moguel Rosado, presidente del colegio de ingenieros de Playa del Carmen.

Por su parte Angel Perera Ruiz, de oficio contador, opinó las autoridades deberían de diversificar las actividades turísticas para no depender únicamente de temporadas altas de turismo de sol y playas, esto es algo que deben visualidad, incluso, pensar en la construcción de centro de convenciones para atraer eventos diversos.

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No debemos depender solo del acostumbrado segmento del turismo de sol y playas, tenemos que proyectar otras actividades parar fortalecer la economía local, apostarle a otros segmentos, diversificar experiencias y rentabilizar las estancias, refirió Perera Ruiz.

En tanto que el ingeniero Moguel Rosado, explicó que Playa del Carmen debe recurrir en la segmentación en materia laboral y económica para impulsar la economía, el gobierno y la Iniciativa Privada deben trabajar de forma paralela en nuevas proyecciones a corto y largo plazo.

Nuestro eje rector, y nuestra industria principal es el turismo y no podemos perder eso de vista, el turismo es lo que ha posicionado a Playa del Carmen, no solo en el Caribe, sino a nivel mundial pero ahora estamos viendo temas que afectan como el sargazo, y nos ha llevado a tener una disminución turística, agregó Moguel Rosado.

En ese contexto, Playa del Carmen debe buscar una segmentación en materia laboral y económica. ¿por qué no traer empresarios que puedan invertir en un centro de convenciones para traer conciertos?, preguntó el ingeniero Moguel Rosado, hay otros estados del país que realizan eventos masivos y generan derrama económica.

Los eventos mueven turismo y generan una derrama económica para todos, no podemos esperar que lleguen las temporadas altas de turismo, o los períodos vacacionales, sin embargo, segmentar el turismo permitiría retener la economía interna, comentó.

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Es momento de proyectar iniciativas para traer un tipo de industria textil, manufacturera, creo que esto dependería de las proyecciones económicas que se hagan, pero ya no se debe seguir esperando, sino que es el momento de diversificar la economía para no depender exclusivamente del turismo de sol y playa.

Impulsar otras actividades para ayudar al restaurantero, al hotelero y a toda la población, porque los eventos masivos dejan derrama económica.

Para el contador Angel Perera Ruiz, dijo que para estimular a economía se necesita voluntad política y visión gubernamental, sin embargo, mientras el gobierno continúe con esa perspectiva de sus programas sociales es complicado promover la segmentación de la economía.