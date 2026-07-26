Más de mil 600 yucatecos reciben aparatos auditivos gratuitos para mejorar su calidad de vida

Un total de mil 610 personas de 31 municipios de Yucatán, además de Mérida, recibieron gratuitamente aparatos auditivos como parte de la Jornada de Entrega de Aparatos Auditivos que impulsa el DIF Yucatán en coordinación con instancias federales y estatales.

Durante la primera semana del programa se distribuyeron 3 mil 160 dispositivos, con un valor comercial de 75 millones 840 mil pesos, beneficiando a personas con problemas de audición.

Como parte de esta estrategia también se entregaron 10 equipos especiales Adhear a nueve beneficiarios con necesidades auditivas específicas, cuyo valor comercial asciende a 800 mil pesos.

Noticia Destacada Arranca en Progreso la mayor obra portuaria estatal; invertirán 12 mil 225 mdp para ampliar a 114 hectáreas el Puerto de Altura

La jornada es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, el DIF Yucatán, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal y la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, con el objetivo de acercar apoyos funcionales y atención especializada sin costo.

La entrega dio seguimiento a las valoraciones realizadas en abril y permitió atender a personas provenientes de municipios como Umán, Progreso, Motul, Homún, Hunucmá, Kanasín, Acanceh, Conkal, Tixkokob, Celestún, Chumayel, Samahil y Dzidzantún, entre otros, además de habitantes de Mérida.

Asimismo, durante los seis días de atención se habilitaron jornadas extraordinarias para quienes no pudieron registrarse en el proceso inicial.

Noticia Destacada Ratifican convenio para continuar la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso

La presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal, señaló que estos apoyos representan una oportunidad para fortalecer la comunicación y mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de mantener una atención cercana y humana.

En tanto, la directora general del organismo, Shirley Edith Castillo Sánchez, destacó que la coordinación entre instituciones ha permitido ampliar el alcance de estos programas y llevar bienestar a más familias yucatecas.

Además de los aparatos auditivos, durante los primeros cuatro días de atención también se entregaron lentes pregraduados, sillas de ruedas, andaderas, bastones, asientos para baño y otros apoyos funcionales.

La jornada continuará la próxima semana con la atención de las últimas personas programadas en Mérida y posteriormente se trasladará a las sedes regionales de Tizimín, Izamal y Tekax para beneficiar a habitantes del resto del estado.