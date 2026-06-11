Kenia Os aparece en el partido México vs Sudáfrica al lado de Alejandro Speitzer.

Durante el esperado partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, la cantante Kenia Os y el actor Alejandro Speitzer acapararon las miradas al ser captados juntos, desatando de inmediato rumores sobre un posible romance, comentarios que llegan a días de que la cantante terminará su relación con Peso Pluma.

Este jueves 11 de junio de 2026 fue el inicio de la Copa Mundial 2026, la justa deportiva dio inicio en la Ciudad de México (CDMX) con el partido inaugural entre la selección mexicana y la sudafricana. Al evento asistieron diversos artistas y atletas, entre los que destacaron el actor y la cantante.

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Así fueron captados Kenia Os y Alejandro Speitzer en el partido inaugural

La euforia por el debut de la Selección Mexicana se mezcló con la sorpresa cuando varios asistentes y creadores de contenido captaron a Kenia Os y a Alejandro Speitzer compartiendo un exclusivo palco privado VIP en el estadio. Las imágenes de los dos juntos generaron sorpresa entre los seguidores.

Sin embargo; la confirmación más clara llegó a través de las redes del influencer Juanpa Zurita, quien publicó un video disfrutando del encuentro futbolístico donde se aprecia la evidente convivencia y complicidad entre Kenia y Alejandro. Los fanáticos no tardaron en ver la química entre ambos mientras celebraban el ambiente mundialista.

Los rumores tomaron fuerza debido a que no es el primer acercamiento público entre las dos celebridades. Previo al partido, ambos asistieron juntos a un evento promocional de la marca Adidas. Sumado a esto, los internautas se percataron que Alejandro Speitzer comenzó a seguir a la cantante en Instagram justo después de sus recientes interacciones

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