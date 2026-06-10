Peso Pluma expresa sus sentimientos tras su rompimiento con Kenia Os

Durante el pasado fin de semana, se dio a conocer por medio de un comunicado que Kenia Os y Peso Pluma tomaron la decisión de poner fin a su relación amorosa, después de un año de tener un noviazgo que se convirtió en el favorito del público, los famosos decidieron terminar, sin dar mayores explicaciones.

Por el momento, todavía no se sabe con exactitud lo que sucedió entre ellos, solamente han dejado claro que la decisión fue de los dos y siempre desde el amor, el respeto y en los mejores términos, esto dice el comunicado que publicaron.

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"Queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos"

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Peso Pluma reacciona a su ruptura con Kenia Os

Sin embargo, ahora en el matutino ‘Hoy’, retomaron un video en donde el cantante se muestra muy triste, en la grabación que ha circulado en las redes sociales, se le puede escuchar decir la siguiente frase: "La perdí, la perdí”.

Este video no pasó desapercibido por los usuarios, pues algunos han asegurado que él fue el culpable de la ruptura y eso lo ha afectado. Incluso, algunos de sus fans han afirmado que lo han visto diferente en sus presentaciones.

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