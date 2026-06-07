Kenia Os reporta incidente mediático en el AICM tras romper con Peso Pluma.

Tras semanas de intensos rumores, la cantante mexicana Kenia Os y el exponente de corridos tumbados, Peso Pluma, confirmaron oficialmente su separación amorosa a través de un comunicado conjunto emitido el sábado 6 de junio de 2026. La noticia generó gran sorpresa en la industria musical.

Después de confirmar el fin de la relación, la cantante regresó a México y fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde la artista vivió un tenso momento con los medios de comunicación. Y es que; la mexicana reportó en sus redes que fue empujada por la prensa.

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¿Cómo fue el incidente de Kenia Os con los medios en el AICM?

El incidente tuvo lugar en las instalaciones del AICM, cuando Kenia Os arribó procedente de un vuelo y fue interceptada de inmediato por un numeroso grupo de reporteros. Al verse acorralada y cuestionada insistentemente sobre su situación sentimental con Peso Pluma, la intérprete intentó abandonar el lugar sin dar declaraciones.

La falta de un cerco de seguridad oportuno detonó un zafarrancho masivo entre la prensa, fanáticos y el equipo de la artista, provocando empujones, tensión extrema y la caída de al menos una persona. Horas después; Kenia Os rompió el silencio a través de su canal oficial de Instagram para reportar el incidente y denunciar múltiples agresiones físicas.

Kenia Os explica la situación que vivió en el AICM. / Instagram: keniaos

La cantante explicó que el personal de aduanas la desalojó de forma imprevista, dejándola en una posición vulnerable antes de que sus escoltas llegarán a tiempo. Con bastante frustración, la artista sentenció: “Siempre soy la artista que llega y les da la nota, pero en este momento no me siento lista y pido respeto hacia mi silencio y espacio”.

Finalmente, tras este tenso encuentro mediático, la pareja formalizó el término de su noviazgo pidiendo de forma contundente que la opinión pública respete su privacidad en este complejo bache personal.

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