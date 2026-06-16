¿Cuántos años podría pasar en la cárcel el productor Andrés "N"?

Todo parece indicar que las cosas para Maite Perroni y su esposo Andrés “N”, se estarían poniendo muy complicadas, pues se dio a conocer que el productor mantiene una batalla legal contra una televisora, tema por el que ya fue vinculado a proceso por el delito de fraude.

Según la información que ha circulado en varios medios de comunicación, el productor fue vinculado a proceso desde el pasado 19 de mayo, por un fraude que asciende a los 15 millones de pesos.

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Sin embargo, el tema más preocupante para la familia del productor, es que si las autoridades llegan a fallar en su contra, Andrés “N” podría ser sentenciado a varios años de prisión.

¿Cuál podría ser la sentencia de Andrés “N”?

De acuerdo con el Código Penal, las personas que sean señaladas como culpables por el delito de fraude, podrían ser sentenciadas de 6 y hasta 11 años en prisión. Por su parte, la Revista TVNotas, compartió que el esposo de Maite podría ser sentenciado a 8 años de prisión.

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¿Cuál fue la reacción de Andrés “N”?

Por su parte, el productor compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, un video en donde aclaró su situación legal y aseguró que hasta el momento no hay nada definido.

“Quiero aclarar que vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representan una determinación definitiva de los hechos, es únicamente un proceso legal que permite que continúe la investigación para que ambas partes presenten argumentos y pruebas ante las autoridades correspondientes…”

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