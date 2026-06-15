Andrés Tovar; productor de televisión es vinculado a proceso por fraude de 150 millones de pesos

El productor de televisión Andrés Tovar se encuentra en el centro de una polémica legal tras confirmarse que fue vinculado a proceso por su presunta participación en un fraude millonario. La noticia dada por TVNotas ha sacudido al mundo del entretenimiento, debido a la gravedad de las acusaciones y las complejas aristas que rodean el caso.

De acuerdo con la información oficial, el productor estaría relacionado con un fraude de varios millones de pesos que habrían afectado a una empresa de televisión. Lo que ha generado gran conmoción es la posible condena a la que se enfrenta Tovar en caso de ser encontrado culpable.

Noticia Destacada Muerte Sandra Díaz: Revelan nueva información y presunta mala praxis

Detalles de la vinculación de proceso a Andrés Tovar

De acuerdo con lo señalado por el medio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta una carpeta de investigación en contra del productor por un presunto fraude de aproximadamente 150 millones de pesos. El afectado es la empresa Imagen Televisión, cadena con la que Tovar colaboró durante años.

La vinculación a proceso fue determinada por un Juez de Control del Reclusorio Sur, quien consideró que existen los elementos suficientes para formalizar la investigación y dar continuidad al caso. Es importante destacar que este estatus legal no equivale a una sentencia condenatoria, sino al proceso para reunir evidencias antes del juicio.

En caso de que Andrés Tovar sea encontrado culpable del delito, el productor podría enfrentar una pena de varios años en la cárcel, de acuerdo con las leyes mexicanas aplicables, un fraude de esta magnitud podría conllevar una pena de entre 6 y 11 años de prisión.

La defensa de Andrés Tovar y las autoridades ministeriales se encuentran en la etapa de investigación complementaria. La próxima comparecencia clave y audiencia formal en los tribunales quedó fijada para septiembre de este año. Hasta el momento, el productor ha optado por evitar dar declaraciones.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal