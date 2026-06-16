Lupillo Rivera mantiene su pelea legal contra Belinda y asegura que no dará marcha atrás

El conflicto legal entre Lupillo Rivera y Belinda ha sumado un nuevo e intenso capítulo. "El Toro del Corrido" ha dejado claro ante los medios de comunicación que no piensa dar marcha atrás ni buscar un acuerdo amistoso con la cantante, asegurando que el proceso continuará su curso en los tribunales "hasta donde tope".

La batalla legal comenzó tras la publicación del libro autobiográfico de Lupillo, pues Belinda denunció al artista de violencia digital y mediática, esto por revelar pasajes inéditos y detalles de la relación sentimental que tuvieron. Sin embargo; el músico y su equipo legal lanzaron una contrademanda penal.

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¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre la batalla legal con Belinda?

El cantante acusó a Belinda de presuntos delitos de falsedad de declaraciones, falsas imputaciones y fraude, argumentando que la artista ha caído en severas contradicciones legales al negar el vínculo que existió entre ambos. La noticia ha generado gran revuelo por lo que recientemente Lupillo ha sido cuestionado por los medios sobre la situación.

En sus declaraciones más recientes, Lupillo Rivera confirmó que el equipo de la cantante intentó contactarlo para frenar el pleito, pero él se negó rotundamente: “No ha habido ningún acuerdo, no ha habido ningún intento de nuestra parte de tratar de arreglar nada. Nosotros vamos hacia adelante sin frenos..." declaró el músico.

El cantante enfatizó que ha dejado todo el caso en manos de su equipo jurídico, añadiendo con firmeza que en situaciones así "hay que aguantar la vara". Concluyó el tema de sus exparejas de manera tajante, señalando entre risas que, si las personas no pudieron estar bien juntas, es imposible que estén bien separadas.

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