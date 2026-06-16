Susana Zabaleta arremete contra Christian Nodal y lo culpa de críticas a Angela Aguilar

Susana Zabaleta se suma a la polémica alrededor de Christian Nodal y Ángela Aguilar, y es que, la cantante aprovechó su presentación en Monterrey para arremeter directamente contra el cantante sonorense, mientras que adoptó una postura singular respecto a su esposa e hija de Pepe Aguilar.

Fue durante su presentación del sábado 13 de junio de 2026 en el Escenario GNP Seguros de Monterrey, como parte de su espectáculo "Homenaje al Divo" (un tributo a Juan Gabriel), que la famosa cantante aprovechó una interacción con el público para expresar su opinión sobre la polémica pareja.

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¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre Christian Nodal y Angela Aguilar?

Zabaleta aprovechó una pausa entre canciones para interactuar con el público regio y referirse a los eventos que se celebraban en la ciudad esa misma noche, incluyendo un concierto de Chayanne y la presencia de Nodal en Monterrey. Fue en ese momento cuando la soprano se refirió a Nodal como "el innombrable" antes de lanzar su dura crítica.

"Ay, es que las mujeres acabamos odiando al hijo de su chin** madre. Le echan la culpa toda a la pobrecita enana, pero la verdad es que el hijo de su chin** madre, ¿no? De todo nos echan la culpa a nosotros", expresó Susana Zabaleta ante las risas y aplausos del público.

Aunque se refirió a Ángela Aguilar como "pobrecita enana", el discurso de Zabaleta fue en realidad una defensa hacia la joven cantante, cuestionando duramente la misoginia y el doble rasero de la opinión pública. Pues la artista argumentó que los ataques masivos en redes sociales suelen ensañarse erróneamente con la mujer cuando la culpa es de Nodal.

Los videos que fueron captados por los asistentes del concierto se viralizaron en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes aplauden la honestidad y el estilo sin filtros de Susana Zabaleta al defender el género, y los fanáticos de la pareja que consideraron ofensivos e innecesarios sus calificativos.

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