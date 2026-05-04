Christian Nodal dedica romántico mensaje a Ángela Aguilar en concierto de Chile

En el marco de su gira "Pal Cora Tour 2026", Christian Nodal protagonizó un momento sumamente romántico durante su reciente presentación en Chile, disipando los rumores de una supuesta crisis matrimonial con Ángela Aguilar. El cantante sonorense aprovechó el escenario para reafirmar el amor y respeto que siente por su esposa.

En medio de su concierto, el mexicano aprovechó un momento para invitar un mensaje a su pareja, Ángela Aguilar. Este momento se volvió rápidamente viral debido a que los usuarios reaccionaron con apoyo al cantante y a su actual relación, logrando disipar los rumores de vivir una crisis matrimonial.

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¿Cuál fue el mensaje que mandó Nodal a Ángela en su concierto?

Durante su presentación en el Movistar Arena el pasado 2 de mayo de 2026, Nodal se tomó un momento entre canciones para dirigirse al público que no dejaba de corear el nombre de Ángela. Con visible emoción, el intérprete de "Adiós Amor" expresó su gratitud por el recibimiento que ha tenido su relación en Sudamérica.

El mexicano aprovechó un espacio en medio de su concierto y exclamó: "Gracias por amar tanto a mi reina", refiriéndose a Aguilar, quien se encontraba presente en el recinto apoyándolo desde un costado del escenario. El público apoyó el gesto y pidió al cantante cantar al lado de su esposa.

Nodal a Ángela confirman su unión en medio de su concierto

Aunque el público pidió insistentemente que Ángela subiera a cantar el éxito "Dime cómo quieres", la cantante prefirió mantenerse como espectadora. Sin embargo, el momento más tierno ocurrió cuando Nodal invitó a una pequeña fan al escenario para interpretar dicho tema.

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Al finalizar la canción, el músico cumplió el sueño de la niña llevándola personalmente tras bambalinas para conocer a su esposa, comentando entre risas al micrófono: "No la estoy raptando, quiere conocer a alguien especial". Este gesto romántico ocurre en un momento clave, ya que en días recientes se dio a conocer la posibilidad de una boda religiosa.

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