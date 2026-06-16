Equipo de Christian Nodal agredió a una fan que trató de acercarse al sonorense: VIDEO

La polémica se vuelve a hacer presente en la carrera de Christian Nodal, ahora fue en su concierto del pasado sábado 13 de junio en la Arena Monterrey, el cual fue parte de su gira ‘Pa’l Cora Tour 2026’.

Sin embargo, lo que el sonorense hizo sobre el escenario ante más de 15 mil fans, ha sido opacado tras la filtración de un video en donde se puede observar a un grupo de fans tratando de acercarse, mientras son violentadas por el equipo de seguridad de Christian Nodal.

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Equipo de Christian Nodal agrede a fans

De acuerdo con el video que fue compartido por el periodista Javier Ceriani, los hechos tuvieron lugar en el estacionamiento del recinto.

Cuando el cantante ya estaba arriba de su camioneta, una mujer iba a salir del lugar, cuando un hombre la interceptó y le pegó al cofre de su auto, al tiempo que le gritaba.

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Tras ese momento, todo el equipo de seguridad del cantante corrió a los elevadores, donde una seguidora al parecer estaba tratando de grabar a Christian Nodal, pero luego de un forcejeo, la mujer no logro su cometido.

Luego de que se publicó el video, muchas fans del cantante lo han comenzado a criticar, porque no se tomó un momento para saludar a sus fans, quienes lo estaban esperando al término de su presentación.

Hasta ahora, el cantante no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, mientras el tema se sigue haciendo viral en las redes sociales.

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