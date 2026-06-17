Alfonso Obregón rompió el silencio sobre ‘Shrek 5’ al no ser contratado para dar voz al ogro

Tras el lanzamiento del tráiler de ‘Shrek 5’, los fanáticos de América Latina notaron de inmediato la ausencia de Alfonso Obregón, la voz histórica del ogro verde durante más de dos décadas. Después de la oleada de comentarios en redes sociales, el actor de doblaje rompió el silencio con una declaración pública.

El actor de doblaje le dio voz al personaje principal durante más de dos décadas, sin embargo, para la quinta entrega no fue seleccionado. Ante la situación; Obregón compartió su opinión sobre este nuevo avance de la cinta y de la nueva voz que tendrá el famoso ogro verde.

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¿Cuál fue la opinión de Alfonso Obregón sobre ‘Shrek 5’?

A través de sus redes oficiales, Obregón reaccionó de manera serena pero reservada ante el avance que muestra a un actor diferente dándole voz a Shrek, personaje principal de las cintas.

"Por supuesto que ya vi el tráiler de la peli y, sin comentarios, me reservo mi opinión. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, pero no pasa nada, en serio. No es lo único que hago en la vida, pero de nuevo gracias por su apoyo, su cariño y su amor". comentó el actor de doblaje.

¿A qué se debe la ausencia de Alfonso Obregón sobre ‘Shrek 5’?

Aunque Universal Pictures y DreamWorks no han emitido un comunicado formal detallando el porqué del cambio, existen dos antecedentes clave que explican esta ruptura. Una se dio meses antes del estreno del tráiler cuando Obregón advirtió que para participar en la quinta entrega exigía un pago justo, créditos al inicio de la película y la dirección del doblaje latino.

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En redes sociales se especula que DreamWorks y el estudio de doblaje prefirieron distanciarse del actor debido a las polémicas que enfrentó en años anteriores, incluyendo el proceso legal en su contra en 2024 y otras disputas menores en plataformas digitales donde se ha visto involucrado.

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