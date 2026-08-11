Migrantes yucatecos prefieren quedarse en Estados Unidos por falta de empleos en el estado

La falta de oportunidades laborales es uno de los principales factores que llevan a migrantes mexicanos y yucatecos a permanecer en Estados Unidos, pese al temor que generan los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), afirmó Miguel Martínez Contreras, representante de Poder Migrante en Yucatán.

Señaló que las acciones contra personas en situación migratoria irregular se han intensificado en el vecino país del Norte, lo que ha generado incertidumbre entre las comunidades mexicanas. Algunos trabajadores, dijo, incluso temen salir a laborar por el riesgo de ser detenidos, lo que también dificulta mantener el envío de remesas a sus familias.

Martínez Contreras explicó que las medidas de vigilancia financiera también han complicado el envío de dinero a México. Indicó que los migrantes que antes recurrían a terceras personas para transferir dólares ahora enfrentan mayores restricciones y, en determinados casos, deben utilizar cuentas bancarias para acreditar el origen lícito de los recursos.

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El representante de Poder Migrante consideró que estas condiciones podrían repercutir en el flujo de remesas hacia México el primer semestre del 2026, aunque señaló que es necesario esperar las cifras oficiales del Banco de México para conocer el comportamiento del indicador y compararlo con el mismo periodo del 2025.

Generar opciones

Por otra parte, Martínez Contreras sostuvo que muchos migrantes mexicanos prefieren permanecer en EE.UU. porque, al regresar, no encuentran trabajos con ingresos similares a los que obtienen en ese país. Ante esta situación, llamó al Gobierno de Yucatán a generar más fuentes de empleo y promover proyectos agrícolas y productivos que permitan a los paisanos encontrar oportunidades laborales.

Consideró que los migrantes son personas con experiencia y disposición para trabajar, por lo que el estado debe crear condiciones para aprovechar sus conocimientos y facilitar su reincorporación a la economía local.

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Añadió que la incertidumbre económica y la falta de oportunidades pueden convertirse en obstáculos para el retorno de los migrantes, aun cuando las condiciones en Estados Unidos sean cada vez más complicadas.

Martínez Contreras insistió en que la entidad debe prepararse para ofrecer alternativas laborales a quienes regresen, mediante inversiones y proyectos productivos que generen empleos formales y mejor remunerados.

Respecto a las remesas, indicó que hay que esperar las cifras correspondientes al primer semestre del 2026 por parte del Banco de México para determinar si efectivamente hubo una disminución.