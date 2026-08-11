¿Cuánto duró el terremoto de Colombia? SGC revela por qué el sismo de magnitud 7.4 pareció una “eternidad”

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 dejó una sensación difícil de olvidar entre quienes lo vivieron. Mientras algunas personas aseguraron que el movimiento pareció durar varios minutos, los registros instrumentales ofrecen una estimación más precisa.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una duración aproximada de entre 90 segundos y dos minutos, aunque la percepción de cada persona pudo variar de manera importante dependiendo de su ubicación, el tipo de suelo y el edificio en el que se encontraba.

El movimiento tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y se originó a una profundidad cercana a los 104 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo de profundidad intermedia.

¿Cuánto tiempo duró el terremoto de Colombia?

El SGC estimó que el terremoto tuvo una duración de entre un minuto y medio y dos minutos.

Sin embargo, esta cifra no significa que todas las personas hayan percibido el movimiento durante exactamente el mismo tiempo. La duración registrada por los instrumentos científicos y la que siente una persona pueden ser diferentes.

Los sismómetros son capaces de detectar movimientos muy pequeños del suelo, incluso aquellos que el cuerpo humano ya no percibe. Por esta razón, una estación sísmica puede continuar registrando ondas durante más tiempo que el que una persona identifica como parte del terremoto.

Noticia Destacada Terremoto de Colombia fue el décimo sismo de magnitud 7 o mayor en el mundo durante 2026

¿Por qué el sismo de magnitud 7.4 duró tanto?

La magnitud y la profundidad fueron dos factores relevantes.

Un terremoto de gran magnitud implica la liberación de una cantidad importante de energía a partir del desplazamiento de grandes bloques de roca. Este proceso no necesariamente ocurre de manera instantánea y puede extenderse durante varios segundos.

Además, al tratarse de un sismo profundo, las ondas sísmicas pudieron viajar a distancias mayores antes de perder energía, lo que explica que el movimiento fuera percibido en una extensa zona de Colombia.

La propagación de esas ondas también depende de las características geológicas de cada región.

¿Por qué algunas personas sintieron que el terremoto duró más?

La percepción puede modificarse dependiendo del lugar donde se encuentre cada persona.

Los suelos blandos pueden amplificar el movimiento y prolongar la sensación del temblor, mientras que terrenos formados por rocas más rígidas tienden a reducir ese efecto.

La altura del inmueble también influye. Una persona ubicada en un piso superior puede percibir durante más tiempo la oscilación de un edificio que alguien situado en la planta baja.

También existen diferencias entre estar sentado, caminando o en movimiento cuando ocurre el terremoto.

A propósito del sismo registrado hoy, 10 de agosto, a las 7:34 a. m., de magnitud 7,4 y profundidad de 103 km, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), desde el SGC respondemos a las preguntas más frecuentes que hemos recibido con respecto a este hecho. Va hilo 🧵 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 11, 2026

¿Cómo se mide la duración de un terremoto?

Los organismos sismológicos utilizan sismómetros para registrar las ondas que se producen desde el momento en que comienza una ruptura dentro de la Tierra.

Estas estaciones detectan tanto las fases más intensas como movimientos mucho más pequeños posteriores.

Por ello, hablar de cuánto “duró” un terremoto no siempre tiene una única respuesta. Se puede analizar cuánto tiempo ocurrió la ruptura en la fuente, cuánto permanecieron las ondas registrables o durante cuánto tiempo fue perceptible el movimiento en una ciudad determinada.

En el caso de Colombia, el SGC situó la duración del terremoto de magnitud 7.4 en entre 90 segundos y dos minutos, pero las condiciones locales explican que muchas personas sintieran que el episodio fue considerablemente más largo.

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